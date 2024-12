TOP 14. Exsangue après la défaite à Pau, le LOU va-t-il repartir sur une nouvelle saison galère ?

Enorme tuile pour Le LOU, qui a perdu ce week-end Couilloud, mais aussi son ouvreur Léo Berdeu, et Mickael Guillard. De quoi s'inquiéter, pour le 13ème du Top 14.

Et voilà qu’il faut repartir de zéro. 1 an et demi après les débuts du projet lyonnais sous Gegenbacher, le LOU est revenu au point de départ, concédait le manager lyonnais à l’issue de la défaite à Pau (29 à 15).

En effet, au-delà de cette nouvelle claque, le club rouge et noir concédait surtout sa 5ème défaite consécutive. Un revers qui le reléguait à la 13ème place du championnat et annihilait complètement son bon début de saison en Top 14.

Les craintes de repartir sur une nouvelle saison galère ? Elles étaient donc légitimes, à l’issue du déplacement dans le Béarn où, en dehors de deux accélérations monstrueuses de la fusée Niniashvili, Lyon n’aura pas semblé en mesure de renverser la table.

D’autant que le club rhodanien est revenu dans la ville des lumières avec trois blessés majeur. Et à Lyon, qui dit majeur dit Baptiste Couilloud, évidemment. Meilleur joueur du club, capitaine et leader in extenso de la meute, le demi de mêlée international est sorti grimaçant, le coude en écharpe, suite à un déblayage (très) musclé de Zegueur.

A son sujet, une entorse est la piste privilégiée à l’heure d’écrire ces lignes, même si seuls les examens passés ce lundi après-midi pourront écarter la piste d’une fracture. Auquel cas, Lyon serait privé de l’homme qui a inscrit 22 essais en 24 matchs pour le club en 2024.

Une énorme tuile pour Le LOU, qui a aussi perdu ce week-end son ouvreur Léo Berdeu, probablement victime d’une déchirure au quadriceps. Quant a Mickael Guillard, sélectionné 3 fois avec les Bleus cet automne, il souffre d’une entorse de la cheville.

De quoi redouter, là encore, plusieurs semaines d’absence. Autant dire que durant la parenthèse de 15 jours du Challenge européen, le LOU va prier pour que ses cadres récupèrent aussi vite qu'un Fidjien. Lui qui reçevra Toulouse, le 22 décembre…