TOP 14. Exploit à Pierre Fabre : la Section s'offre un succès référence pour lancer sa saison
La Section Paloise frappe fort : victoire historique à Castres. crédit photo : screenshot Top 14
En s’imposant sur la pelouse du Castres Olympique (17-15), Pau a envoyé un signal fort. Brouillonne par moments mais intraitable dans le combat, la Section a su bâtir une victoire peut-être fondatrice.

Pour lancer sa saison de Top 14, la Section Paloise s’est offert un exploit que peu d’équipes réussissent : s’imposer à Castres. Vainqueurs 17-15 samedi, les Béarnais n’avaient plus triomphé au stade Pierre-Fabre depuis 2018. Et dans l’histoire, ce n’est que leur deuxième succès dans le Tarn depuis… 52 ans.

Une victoire fondatrice ?

Un signe qui ne trompe pas. Pau, souvent séduisant mais inconstant ces dernières saisons, a cette fois trouvé les ressources pour remporter un bras de fer à l'extérieur face à un concurrent direct. Peu de grandes envolées, beaucoup d’erreurs de part et d’autre, mais une équipe soudée, disciplinée dans les moments clés et capable de répondre dans les zones d’affrontement.

Le symbole de ce succès tient dans la séquence défensive après l’heure de jeu. Réduite à 14 après le carton jaune d’Hugo Auradou, la Section a résisté dix minutes aux assauts castrais sans céder un pouce de terrain. Maul repoussé en touche, ballons hauts sécurisés, plaquages répétés et même une interception salvatrice d’Aaron Grandidier : autant d’actions qui ont fini par écœurer le CO. Ce rideau défensif, Piqueronies n’a pas manqué de le saluer : « L’état d’esprit a été irréprochable. J’ai vu de la résilience, de la conviction et beaucoup de force dans la manière dont on a défendu. »

Un secteur dominateur

La conquête a aussi pesé lourd. Déjà en progrès en fin de saison dernière, la mêlée paloise a confirmé son redressement, emmenée par l’ex-Racingman Thomas Laclayat. Le pilier droit a provoqué trois pénalités, offrant de précieux points au pied et une domination symbolique face à un pack castrais réputé costaud.

Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAPTop 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAP

Ce succès n’efface pas tout : l’indiscipline et les approximations restent présentes. Mais cette fois, Pau n’a pas sombré en deuxième période, son talon d’Achille récurrent. Malgré le vent et la pression adverse, les Palois ont su conserver leur énergie jusqu’au bout. « On a su être tueurs dans nos rares incursions », soulignait Gorgadze, précieux en troisième ligne avec ses grattages et son abattage défensif.

Un groupe qui se construit pas à pas

Dans un championnat où chaque point compte, commencer par un succès de prestige à l’extérieur a forcément un goût particulier. Après deux défaites lourdes en préparation, les doutes auraient pu s’installer. Au contraire, la Section a envoyé un message : elle a grandi. À l’aube de la cinquième saison de Sébastien Piqueronies, l’objectif affiché est clair : retrouver le top 6 et les phases finales, attendues depuis 22 ans.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Reste désormais à confirmer dès samedi au Hameau face au Stade Français. Car une victoire à Castres ne vaut que si elle s’accompagne d’une régularité nouvelle. C’est bien ce cap que Pau doit franchir pour que ce succès historique devienne un point de départ pour une saison réussie.

