TOP 14. Entre blessés et rotation d'effectif, Toulouse va-t-il encore aligner ses étudiants face à la Rochelle ?

Quelle équipe va composer le Stade Toulousain ce week-end ? Entre joueurs blessés, mis au repos ou bien rotation d'effectif, le staff de Toulouse devrait envoyer plusieurs jeunes.

Les étudiants de retour

Face à Montpellier, le staff toulousain avait envoyé la jeune garde défier une équipe en manque de repères. Résultat, les minots de la ville rose avaient réussi l'exploit de gagner à l'extérieur en Top 14, au terme d'un match rondement mené.

Après la rencontre, nous avions appris que plusieurs joueurs présents sur la feuille de match avaient passé des examens la veille, et avaient eu une semaine d'entraînement allégée.

Ces derniers avaient rejoint le groupe à l'hôtel le vendredi soir, en raison de plusieurs épreuves de leur BTS. Parmi eux, Mathis Castro-Ferreira, Clément Sentuberry et Benjamin Bertrand étaient présents.

Face à Montpellier ce week-end, Castro-Ferreira est sûr de jouer, d'autant plus que Willis et Cros devraient être mis au repos, Sentuberry devrait aussi être de la partie, notamment pour combler la blessure de Brennan. Enfin, Benjamin Bertrand pourrait connaître sa première feuille de match à Ernest-Wallon. Au poste de pilier, Baille et Aldegheri devraient également être ménagé.

D'autres jeunes ?

Pour la réception de La Rochelle ce dimanche, Toulouse devrait aligner la même équipe que face à Montpellier, à quelques exceptions près. L'ouvreur Valentin Delpy, qui est arrivé de Blagnac et qui était titulaire dans l'Hérault, s'est fait opérer ce mercredi 29 mai de la cheville suite à sa sortie prématurée. Ce dernier souffre d'un arrachement osseux de la malléole interne et d'une rupture totale du ligament tibio-fibulaire.

Néanmoins, nous devrons revoir Marco Trauth et Guillaume Cramont en première ligne, tout comme Clément Vergé dans la cage au côté de Faasalele. Théo Ntamack devrait aussi être de la partie en troisième ligne, et Loming Jouanny par ailleurs.

Derrière, Kalvin Gourgues pourrait aussi jouer et sera bien accompagné. Ce dernier pourrait être aligné avec Graou, Capuozzo, Retière, Barassi, Bituniyata ou encore Delibes. Du beau monde tout de même pour recevoir les finalistes de la saison précédente.