TOP 14. Énorme revirement de situation dans le dossier de Baptiste Couilloud (LOU) ?

Alors que son départ du LOU semblait inéluctable, Baptiste Couilloud pourrait finalement faire un pied de nez à tous ses prétendants. Voici ce que l'on sait.

Avec celui de Damian Penaud, c'est l'un des dossiers les plus bouillants de cette première partie de saison. Il faut dire que comme le Clermontois, Baptiste Couilloud est un joyau dont bon nombre de clubs rêvent et tentent de le convaincre en vue de l'année prochaine. Après quelques divergences avec sa direction notamment, le demi de mêlée fut d'ailleurs quasiment annoncé au Stade Français en 2023 par certains médias, celui-ci ayant fait valoir la clause de son contrat lui autorisant un départ précipité de Lyon. Pour autant, il n'en serait finalement rien : malgré les sollicitations multiples des deux clubs parisiens de notre championnat, le demi de mêlée aux 12 sélections devrait resigner dans son club de coeur. Pour Le Progrès, le principal intéressé a annoncé ce dimanche "vouloir prolonger son contrat avec Lyon qui court jusqu'en 2025 pour plusieurs années".

C'est ce que l'on appelle clarifier son choix. "C'est clairement un choix du cœur de rester au LOU. Il y a une très grosse part d'affect dans mon choix. J'avais besoin de clarifier ma situation contractuelle, parce que cela a empoisonné mon début de saison", a reconnu le demi de mêlée de 25 ans. Quelque peu inquiété par le nouveau système de jeu mis en place par Garbajosa cette saison, le natif de la ville des lumières a fini par se l'approprier, et à retrouver tout son naturel derrière la mêlée. Si bien que comme chaque année, Couilloud est l'un des tous meilleurs lyonnais depuis le début de l'exercice en cours et, rassuré d'autre part, il devrait prolonger à Gerland pour de nombreuses saisons. "Il m'a rassuré et conforté par rapport à ma place au sein du projet lyonnais, dans la famille du LOU, très importante à mes yeux", a également rapporté Baptiste Couilloud, en évoquant l'actionnaire majoritaire du LOU Rugby Olivier Ginon.

Une excellente nouvelle pour les deux partis. D'un côté, le club noir et rouge conservera son facteur X (38 essais en 99 matchs de Top 14), enfant du club et capitaine régulier. De l'autre, Couilloud va pouvoir se libérer d'un poids et envisager sereinement l'avenir : "À moi de faire le maximum avec Lyon pour rester avec les Bleus et être sélectionné pour la Coupe du monde".