TOP 14. Enfant du Stade Toulousain, Théo Ntamack verrouille son avenir avec les Rouge et Noir

Formé au Stade Toulousain depuis l’âge de 5 ans, Théo Ntamack prolonge son contrat jusqu’en 2028. Un choix fort pour le 3e ligne qui suit les traces familiales en restant fidèle à la Ville Rose.

Depuis ses premiers pas au Stade Toulousain à l'âge de 5 ans, Théo Ntamack semblait avoir un destin tout tracé. Ce mardi, le club haut-garonnais a officialisé la prolongation de son jeune 3e ligne jusqu'en 2028.

Une belle marque de confiance pour le fils d'Émile et le frère de Romain, qui inscrit encore un peu plus son nom dans la dynastie Rouge et Noir.

Un contrat longue durée pour une montée en puissance

Au sein d'un effectif truffé d'internationaux, Théo Ntamack, 22 ans, a déjà montré de belles promesses sous le maillot stadiste. Sa polyvalence à tous les postes de la troisième ligne, son intelligence de jeu et sa facilité à s'insérer dans les schémas font de lui un atout à moyen terme pour le club.

Porter le nom "Ntamack" à Ernest-Wallon, c'est un honneur autant qu'une pression. Mais Théo ne vit pas à travers la carrière de son père ou de son frère. Moins médiatisé que Romain, il suit son propre chemin et gagne progressivement sa place dans l'effectif d'Ugo Mola. Il totalise 14 feuilles de matchs cette saison, pour quatre titularisations.

Une stratégie gagnante pour Toulouse

En prolongeant un joueur formé au club, le Stade Toulousain reste fidèle à sa philosophie : miser sur ses jeunes talents plutôt que de piocher ailleurs. Avec la perspective d'une Coupe du Monde 2027 et une évolution naturelle de l'effectif, Toulouse anticipe et se prépare à assurer la succession de ses cadres.

Si Théo a encore du chemin à parcourir avant de devenir un titulaire indiscutable, cette prolongation prouve que le staff croit en lui. Désormais, à lui de grapiller du temps de jeu, de s'imposer sur les feuilles de match et de répondre présent lorsque l'opportunité se présentera.

Comme son frère avant lui, Théo incarne le modèle de formation toulousain : celui d'un club qui s'appuie sur son ADN et ses jeunes pousses. Avec ce contrat longue durée, le Stade envoie un message fort : l'avenir se construit à la maison.