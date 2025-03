''A l’image de ce que fait Toulouse'' : ce point fort du XV de France que craint le sélectionneur de l’Ecosse

Le sélectionneur de l'Ecosse Greg Townsend assure avoir déjà revu plusieurs fois le match de la France face aux Verts.

France vs Ecosse, c’est donc samedi soir au Stade de France. L’occasion pour les Bleus de remporter ce Tournoi 2025, en cas de victoire, face à une équipe qui craint les Bleus.

Malgré l’euphorie de la victoire bonifiée en Irlande, il faut donc très vite rebasculer sur la dernière journée du Tournoi. Ce qu’a déjà fait l’Ecosse et son sélectionneur Greg Townsend, qui assure avoir revu plusieurs fois le match de la France face aux Verts.

Et face à la presse britannique et notamment RugbyPass, il a décortiqué les points forts français dont ses troupes devront prendre la mesure, samedi. Outre la défense hermétique tricolore, que l’Ecosse est capable de bousculer grâce à la vitesse de ses 3/4, lui pointe aussi du doigt le côté clinique du XV de France.

"Chaque erreur irlandaise a été immédiatement sanctionnée par la France, qui a ensuite pris confiance, explique-t-il. Quand les Bleus déroulent, que ce soit avec leurs avants qui combinent parfaitement ou grâce à leurs trois-quarts capables de coups d’éclat, ils deviennent extrêmement dangereux."

"Et à domicile, la semaine prochaine, ils seront portés par cette énergie et cette passion qu’ils affichent toujours au Stade de France ", assure-t-il.

Mais Townsend s’attend surtout à ce que la France appuie là où ça fait mal, à savoir dans l’axe et autour des rucks. Mais si Dupont ne sera pas là pour peser au près, la puissance des avants tricolores et ce banc en 7/1 leur permet d’aller appuyer sur les zones de cassure et de resserrer les défenses au près.

"Nous devrons être aussi solides que possible en défense. Ils joueront un rugby différent du Pays de Galles, un jeu qui attaque beaucoup autour des rucks, à l’image de ce que fait Toulouse."

Avec 12 Toulousains présents sur la feuille de match en Irlande, forcément, il y a de quoi y retrouver quelques similitudes…