Top 14. En forme étincelante, Tuisova portera-t-il le LOU jusqu'en phase finale ?

L'ailier du LOU Josua Tuisova reste sur trois doublés consécutifs en Top 14. Une forme étincelante sur laquelle la formation rhodanienne compte s'appuyer pour se qualifier.

Il est désormais l'un des visages connus du Top 14, possède sûrement l'un des plus gros tour de bras de notre championnat sans parler de ses colossaux mollets. Ajoutez à cela une vitesse de pointe flirtant avec les 11 secondes sur 100 mètres malgré un gabarit imposant (1m80-113kg) et vous obtenez l'un des ailiers les plus craints de l'Hexagone. Vous l'avez ? On vous le donne en mille ! On parle bien évidemment de Josua Tuisova. Et à vrai dire somme toute logique, comment ne pas évoquer l'un si ce n'est le joueur en forme actuellement, le danger permanent qui affole les défenses. En débarquant en 2013 à Toulon sur la pointe des pieds depuis l'archipel des îles Fidji, le natif de Votua n'est alors qu'un jeune adolescent et vient de souffler sa dix-neuvième bougie quelques mois auparavant. Bien moins massif à ses débuts (91kg), ''Josh'' va peu à peu s'imposer dans les rangs toulonnais et devenir l'un des éléments indispensables de son équipe. Surtout, c'est son profil atypique qui en fait un joueur redoutable et redouté, capable d'allier puissance et vitesse et de martyriser chaque défense adverse.



Pour illustrer nos propos, prenons l'exemple de Vincent Rattez. En février 2020, l'international français passé par La Rochelle et aujourd'hui joueur du MHR avouait dans les colonnes de L'Équipe ne pas garder un bon souvenir de la demi-finale de Top 14 en 2017 opposant Toulon à La Rochelle, qui l'avait vu se confronter à Tuisova : ''Je ne garde pas un bon souvenir de la demi-finale du Top 14 contre Toulon. Quand un mec comme Josua Tuisova prend la balle et court, il y a des lois de la physique qui sont imparables. Si le type court à 30km/h et fait 110kg, t'as beau te mettre devant, c'est dur de l'arrêter. Tant qu'il est à l'arrêt, ça va, mais dès qu'il est lancé, tu serres les dents en espérant qu'il ne te traîne pas trop au sol...'' Et on ne va pas donner tort au virevoltant ailier français.

VIDEO. La démonstration de Josua Tuisova (LOU) face à ses anciens coéquipiers du RCTBien que la particularité d'axer son jeu essentiellement sur la puissance lui ait souvent été reproché (ses qualités d'appuis étant indéniables), c'est également et surtout ses errements défensifs qui ont souvent été pointés du doigt. Car s'il reste un attaquant hors-pair, Tuisova a en revanche souvent accusé le coup dans les tâches défensives. Et les supporters toulonnais s'en souviennent encore. On pense notamment à cet errement en quart de finale de Coupe d'Europe en 2018 face au Munster, alors que Toulon touché du doigt un exploit historique à Thomond Park. Sur une touche non trouvée par un François Trinh-Duc pas exempt de tout reproche non plus, Tuisova montait le long de la ligne comme pour marquer la touche, sans se rendre compte que le ballon n'était pas sorti. Résultat, essai 50 mètres plus loin de Conway. Mais ce genre de saute de concentration, Tuisova en était un coutumier du fait. Sans parler de ses uns contre uns perdus qui ont souvent irrités ses entraîneurs.

Dans une forme étincelante

Son départ pour le LOU lui a-t-il redonné des ailes ? Car celui qui a posé ses bagages dans le Rhône en 2019 est en train de réaliser un exercice 2020/2021 exceptionnel. Vous voulez des preuves ? Allons-y. En 14 matchs cette saison, le joueur de 27 ans a franchi la ligne à 12 reprises. Affolant. Une prouesse qui lui permet de se classer à la seconde place des meilleurs marqueurs derrière Matthis Lebel, une longueur devant le fidjien, mais qui a disputé de son côté 19 rencontres. Mieux encore, outre son triplé face à Bayonne, Tuisova est sur une série en cours assez faramineuse. En effet, le Fidjien reste sur trois doublés consécutifs en championnat ! Le premier, face au club qui l'a fait éclore, Toulon lors de la débâcle varoise en terre lyonnaise. Le second à La Rochelle ? Il fut rapide. Rentré à l'heure de jeu face aux Maritimes, ''Josh'' n'a eu besoin que de dix minutes pour embraser la pelouse de Deflandre. D'abord à la 63ᵉ minute, puis sept minutes plus tard, à dix minutes du trille final du référé. Mais le plus marquant restera à n'en pas douter celui de ce week-end. À Gerland, Lyon accueillait Clermont. L'occasion pour Tuisova de se distinguer une nouvelle fois, et ce, dès la 20ᵉ minute. Servi au centre du terrain, l'ailier lyonnais inscrivait un essai incroyable, perforant le rideau clermontois et cassant cinq plaquages. Rebelote à quelques secondes du terme de la rencontre où servi dans son couloir il venait entériner les chances clermontoises et sceller le sort de la rencontre.

Crédit Vidéo : Top 14 Officiel

Outre son apport offensif, Tuisova s'est également illustré défensivement là où il affichait auparavant des lacunes notoires. On pense à ce sauvetage et cette cuillère adressée à Damian Penaud peu avant la demi-heure de jeu. Mais surtout, le Fidjien international à XV et à VII semble aujourd'hui jouer sur un placement plus intelligent en attaque même si on ne peut nier que la puissance reste la base essentielle de son jeu. Il est aujourd'hui par exemple, le joueur qui casse le plus de plaquages dans notre championnat. Son repositionnement au centre où il a évolué quelques fois lui a notamment permis d'apprendre à faire jouer derrière lui, d'aller chercher l'épaule faible du défenseur. Tuisova semble plus clinique cette année et cherche avant tout à gagner ses duels plutôt que de marcher sur l'adversaire. À 27 ans, celui qui s'épanouit dans la cité lyonnaise réalise sûrement la meilleure saison de sa carrière et est devenu l'arme fatale des hommes de Pierre Mignoni. L'heure de la maturité ? En attendant, le LOU cinquième, quatre points devant le RCT premier non qualifiable, mais avec deux matchs en moins devra compter sur un Tuisova en grande forme pour décrocher une place parmi le wagon des qualifiables. Et avec un tel talent en si grande forme, tous les espoirs sont dès lors autorisés.