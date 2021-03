VIDEO. La démonstration de Josua Tuisova (LOU) face à ses anciens coéquipiers du RCT.

Quand ton ex te met autant la misère, tu n'as qu'une envie : pleurer en écoutant les plus grands tubes d'Adele.

Entre le 6 Nations et la coupe d'Europe, vous prendrez bien un peu de TOP 14 ? Si France - Ecosse a (logiquement) occupé le paysage médiatique, la semaine passée, le championnat a fait son retour ce week-end. Et ce dernier a offert quelques résultats surprenants, comme la victoire montpelliéraine en terres toulousaines, ou la lourde défaite du RCT face à Toulon.

Le match entre "rouge et noir" a été marqué par le coup de sang du All Black, Ma'a Nonu.

Top 14. Toulon et Ma'a Nonu déraillent complètement face au LOU [VIDÉO]Mais puisqu'il faut aussi (et surtout) mettre en avant les performances sportives, parlons un peu de Josua Tuisova ! Un clip vidéo du Fidjien tourne beaucoup depuis ce week-end : on y voit la démonstration faite par l'ailier contre ces anciens coéquipiers... Au-delà du doublé inscrit, chaque prise de balle était synonyme de danger. L'international septiste et quinziste a même offert un essai à son coéquipier Ngatai.

Trop sympa, sauf pour les Toulonnais !