Top 14. Toulon et Ma'a Nonu déraillent complètement face au LOU [VIDÉO]

Le RCT a lourdement chuté à Lyon avec un carton rouge pour un geste violent de Ma'a Nonu. Défaite 54 à 16.

Ce n'était pas le jour du RCT face au LOU. Après des critiques vis-à-vis de la composition d'équipe, les Toulonnais ont pris "une belle branlée" comme l'a indiqué Sergio Parisse après le match. Défait 54 à 16, les joueurs de Patrice Collazo ont complètement déjoué pour le match qui était présenté comme le choc de cette 20e journée de Top 14, samedi soir à 21 heures.

Les coéquipiers de Charles Ollivon, absent après son match de 6 Nations face à l'Écosse ce vendredi, ont encaissé 7 essais et plus de 50 points. La colère de Patrice Collazo lui a valu une sortie peu sympa envers son ouvreur Louis Carbonel, libéré dans la semaine par le staff de l'équipe de France : "Carbonel ? J'aurais mieux fait de le laisser à Marcoussis". Collazo explique qu'il a décidé de l'aligner malgré sa petite forme qui était la cause de son retour en club., pour son bien.

Mais ce n'est pas tout. Ma'a Nonu, ancien All Black, a littéralement pété les plombs avant de prendre un carton rouge. Très tôt dans le match (30e), il assène un violent coup de coude dans le visage de Jean-Marc Doussain sous les yeux de l'abitre de la rencontre Alexandre Ruiz. L'appel à la vidéo de monsieur Ruiz montre que le demi de mêlée du LOU gêne délibérement Nonu dans sa course. Pour ce geste, il écopera également d'un carton jaune. Cette expulsion a plongé Toulon dans le dur et de là, les Lyonnais ont enchaîné devant une équipe réduite à 14, sans son joueur phare des lignes arrières. Ma'a Nonu passera en commission de discpline et sera déjà absent face au Leinster, pour le 8e de finale de Champions Cup qui aura lieu vendredi prochain. Coup dur pour le club qui paie un doublon imprévu après le report du match face à l'Écosse.