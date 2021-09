Personne n'en parle mais le Stade Toulousain se rapproche d'un record historique !

En enchaînant sa huitième victoire consécutive en Top 14 (9 toutes compétitions confondues), le Stade Toulousain est tout près de faire tomber un record vieux de 11 ans.

Invaincu depuis le début de la saison, le Stade Toulousain pointe à la première place et la dynamique de l'an passé ne semble nullement s'être enrayée. Fort de deux succès à l'extérieur (La Rochelle-Montpellier) et de deux victoires à la piaule (Toulon-Clermont), le Stade Toulousain se place comme le favori à sa propre succession. Surtout que les hommes d'Ugo Mola ont jusqu'à présent rencontré des formations censées jouer le haut du tableau de notre championnat. Et si le prochain déplacement à Biarritz s'annonce périlleux, face à des Biarrots revigorés lorsqu'ils foulent la pelouse d'Aguilera, les Toulousains pourraient augmenter leur avance sur leurs concurrents directs en cas de victoire. Et enchaîner une neuvième victoire consécutive en Top 14 ! Un record ? On a utilisé notre machine à remonter le temps pour voir qui a fait mieux que ce Stade Toulousain version 2021/2022.

Top 14. Un régal, Dupont facteur X, Holmes le décapiteur : Twitter s'est enflammé pour Toulouse-ClermontEn effet, en s'imposant face à Clermont, Toulouse vient de signer sa huitième victoire consécutive en Top 14 (9 toutes compétitions confondues). La quatrième cette saison donc, auxquelles s'ajoute les quatre autres de l'exercice précédent (demie et finale inclus bien entendu). Déjà un record depuis l'apparition du Top 14 ? Et bien non. Il faut remonter à la saison 2008/2009 pour retrouver trace d'une meilleure série de succès d'affilés. Et devinez quelle équipe détient ce fameux titre honorifique avec 11 victoires successives ? On vous le donne en mille ! Le Stade Toulousain bien sûr. Cette année-là, malgré cette série, il tombera en demi-finale contre Clermont (9-19). Et ne remportera aucun titre, puisqu’il s'inclinera également en Coupe d'Europe, lors des quarts de finale sur la pelouse de Cardiff (9-6). Un record pour rien serait-on tenté de dire. À l'heure actuelle, les Toulousains sont toujours en course pour battre cette performance de 11 matchs gagnés consécutivement. Mais y parviendront-ils ? Cependant, la série la plus marquante restera sûrement ces 14 matchs sans défaite obtenus par les Toulousains entre le 6 octobre 2018 (victoire face à Agen) et le 6 avril 2019 (défaite au Vélodrome contre Toulon). Seul un nul à Clermont (20-20) était venu ''casser'' cette spirale de victoires des rouges et noirs. À l'issue d'une saison exceptionnelle, les hommes d'Ugo Mola avaient décroché un Bouclier de Brennus mérité.

TOP 14. VIDÉO. Dupont et Ntamack combinent et font plier une solide équipe de ClermontL'an passé, le Stade Français avait également réalisé un bel enchaînement de six victoires consécutives pour se qualifier in extremis dans les six premiers. Avant de tomber en barrage contre le voisin du Racing 92. Les Toulousains seront-ils donc capables de terrasser leur propre record datant d'il y a 11 ans ? Il leur reste donc trois matchs pour l'égaler. Mais avant de se projeter sur cela, ils devront éviter le piège biarrot qui essaiera plus que jamais de casser cette spirale infernale d'un Stade Toulousain qui semble inarrêtable.