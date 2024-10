TOP 14. Dupont, Mallia, Kinghorn, vers une charnière totalement inédite pour le Stade Toulousain face à Pau ?

Mola doit réinventer sa charnière contre la Section Paloise en Top 14. Sans Ntamack et Ramos, il pourrait tester Kinghorn à l’ouverture ou repositionner Dupont. Le Stade Toulousain va-t-il surprendre ?

La récente blessure à la jambe de Romain Ntamack ainsi que le repos accordé à Thomas Ramos va obliger le Stade Toulousain à faire tourner à la charnière. Ugo Mola pourrait même innover au poste d'ouvreur pour défier la Section Paloise ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Top 14.

TOP 14. Dupont titulaire mais sans Ntamack et Ramos, la composition probable de Toulouse face à PauIl ne manque pas de solutions. Outre les deux joueurs cités précédemment, Antoine Dupont peut jouer avec le dos dans le dos. Sans oublier Juan-Cruz Mallia. Lequel a souvent dépanné au retour du Mondial 2023 avec une certaine réussite.

Kinghorn en 10 ?

L'autre option, et non des moindres, se nomme Blair Kinghorn. Cantonné au rôle d'arrière, voire d'ailier, l'international écossais n'est pas mauvais non plus à l'ouverture. Il a plusieurs fois été titulaire en 10 avec l'Ecosse au niveau international.

Et menait l'attaque d'Edimbourg à ce poste avant de signer à Toulouse. Cependant, Mola ne lui a jamais confié ce rôle avec les rouge et noir. On pourrait donc assister à une première ce samedi. Avec pourquoi pas Antoine Dupont à ses côtés pour former une charnière totalement inédite au Stade Toulousain.

Il faut cependant rappeler que le joueur du Chardon a participé à six rencontres depuis le début de l'exercice 2024/2025. Toutes comme titulaire. Il a également joué trois matchs en intégralité. On peut donc penser qu'il pourrait être ménagé pour ce déplacement.

Beaucoup (trop) d'options pour le Stade Toulousain

Ou a minima placé sur le banc des finisseurs. Auquel cas, la charnière des rouge et noir pourrait être formée par Dupont et Mallia. Ce qui ne serait pas une première. On a déjà vu le Tricolore et le Puma associés par le passé.

Notamment contre le Racing lors de la saison dernière avec une victoire à la clé à l'extérieur. Alors, Mola va-t-il à nouveau tenter l'expérience ? Ou bien faire un choix encore plus surprenant avec Kinghorn ? A moins qu'il ne choisisse de mettre Dupont en 10 avec Graou ou Saito à ses côtés. Ce qui serait aussi une première.

VIDEO. L'envol d'Ange Capuozzo : parce qu'il n'y a pas qu'Antoine Dupont dans la vieOn pourrait alors avoir Mallia à l'arrière, sans oublier Capuozzo, très en vue contre Clermont. Une chose est sûre, le coach toulousain ne manque pas d'options. Un énorme avantage. Ce qui n'arrange pas les affaires de la Section Paloise pour préparer le match.