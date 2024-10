TOP 14. Dupont titulaire mais sans Ntamack et Ramos, la composition probable de Toulouse face à Pau

Après deux revers de suite, Toulouse a redressé la barre contre Clermont samedi soir, avec notamment l'entrée décisive de Dupont. Ce dernier sera de la partie contre Pau, voici la compo probable.

Toulouse doit composer avec des blessés

Après deux défaites consécutives, ce qui n'arrive que rarement à Toulouse, les hommes d'Ugo Mola se sont remis la tête à l'endroit en battant l'ASM 48 à 14 sur la pelouse d'Ernest-Wallon.

Désormais dauphin du Top 14 avec trois points de retard sur l'UBB, Toulouse tentera de récupérer le trône dès ce samedi soir, sur la pelouse du Hameau, à Pau. Néanmoins, les champions de France devront faire sans Romain Ntamack et Thomas Ramos, sortie sur blessure le week-end dernier.

Pour l'ouvreur du XV de France, une déchirure au niveau du mollet droit devrait l'éloigner des terrains pendant trois à quatre semaines, tandis que Ramos souffre d'un coup à la main. Rien de très grave pour ce dernier qui ne manquera que le déplacement dans le Béarn.

Toulouse fait tourner, mais pas trop non plus

Ainsi, Toulouse affrontera Pau avec une équipe remaniée, mais toujours compétitive, à commencer par la première ligne avec Rodrigue Neti, Julien Marchand et Joël Merkler qui devraient être titulaires. Hugo Reilhes et Dorian Aldegheri seraient sur le banc.

Dans la cage, Toulouse partirait avec deux internationaux en la présence de Thibault Flament et Emmanuel Meafou. En troisième ligne, rebelote avec Cros, Jelonch et Roumat qui tiendront leur rang. A noter le retour de Jack Willis parmi les finisseurs.

La charnière sera inédite, avec Antoine Dupont repositionné à l'ouverture pour cette rencontre, et associé à son ancien coéquipier à Auch, Paul Graou. La paire de centres sera composée de Barassi et Delibes, qui enchaîne les bonnes performances.

Pour le trio du fond du terrain, Matthis Lebel retrouve sa place de titulaire à l'aile, et Juan Cruz Mallia également de l'autre côté. Blair Kinghorn sera quant à lui positionné avec le numéro 15 dans le dos, et en charge du tir au but.