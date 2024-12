Top 14. Du Super Rugby à Colombe, cette bombe fidjienne s'engage avec le Racing 92

Selon les informations de L'Equipe, le Fidjien Selestino Ravutaumada s'est engagé avec le Racing 92 pour la saison prochaine.

Le Racing 92 a de grandes ambitions pour la saison prochaine, et cela passe par du renfort XXL dans ses lignes arrières. Avec les départs annoncés de Taofifenua, Tedder, Habosi, et surtout Henry Arundell, le club francilien a décidé de miser sur un talent venu tout droit du Super Rugby : Selestino Ravutaumada.

Une pépite fidjienne dans les Hauts-de-Seine

À 24 ans, Ravutaumada compte déjà 8 sélections avec les Fidji et s’est forgé une solide réputation au sein des Fijian Drua, où il a fait parler sa vitesse et ses appuis de feu.

La saison dernière, il a inscrit 7 essais en 15 matchs de Super Rugby. Autant dire que ce profil explosif a immédiatement séduit le Racing, qui a devancé des concurrents comme le Stade Rochelais pour s’offrir ses services.

Un pari gagnant pour le Racing ?

Avec Ravutaumada, le Racing ne se contente pas d’un joueur polyvalent (ailier ou arrière) : il mise sur un dynamiteur capable de briser les défenses les plus hermétiques. Son style, fait d’accélérations fulgurantes et de passes imprévisibles, semble parfaitement taillé pour le jeu dynamique prôné par Stuart Lancaster (s’il est encore là la saison prochaine).

Cependant, l’intégration au Top 14 n’est pas toujours facile pour les joueurs venus du Super Rugby. L’enchaînement des matchs, les défenses plus rugueuses et les conditions hivernales françaises seront autant de défis pour le Fidjien.

Un vent de renouveau à Colombes

Le recrutement de Ravutaumada symbolise aussi une volonté de renouveau au Racing, qui traverse une période de transition. Alors que Laurent Travers pourrait bientôt quitter ses fonctions et que plusieurs joueurs cadres feront leurs valises, cette arrivée montre que le club veut garder de grandes ambitions.

Cependant, le Racing 92 connaît bien ce profil d’ailier. En effet, Vinaya Habosi et Wame Naituvi ont des qualités très similaires. Pas sûr que la solution soit d’accumuler les talents fidjiens pour espérer gagner en régularité, on sait que ces joueurs ont tendance à être irréguliers et imprévisibles.

Les supporters n’auront plus qu’à patienter jusqu’à l’été prochain pour voir leur nouvelle pépite en action. Une chose est sûre : avec un tel dynamiteur dans ses rangs, le spectacle sera au rendez-vous.