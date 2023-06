Top 14. Descendre en Pro D2, un mal pour un bien pour les clubs ?

Le président de Brive Simon Gillham s’est confié à Rugbyrama et a déclaré que la descente du CAB en Pro D2 est peut-être un mal pour un bien. Vraiment ?

Reculer pour mieux sauter ? C’est le pari du président de Brive Simon Ghillam, relégué après une saison très compliquée au niveau sportif. Dans un entretien à Rugbyrama, ce dernier confie “qu’on va faire en sorte que ce soit un mal pour un bien, pour se poser les vraies bonnes questions afin de se reconstruire.” Cette reconstruction va être longue pour les Brivistes. De nombreux départs sont à prendre en compte. Mais justement, cette descente peut être bénéfique au club. Certains s’en sortent très bien désormais en Top 14. TRANSFERTS. Sanchez, Bruni, Abadie... Ces cadres de Brive qui ne seront pas de l'aventure en ProD2 !



Quelle saison ! Imprenables dans leur antre de Jean-Dauger, les hommes de Grégory Patat ont manqué de peu la qualification pour les barrages en terminant à une très honorable 8e place. Mieux encore, ils vont disputer pour la première fois de leur histoire la Champions Cup. Une saison complète avec un mercato attrayant. Des hommes d’expérience comme Camille Lopez ou encore Maxime Machenaud ont rejoint l’Aviron Bayonnais au début de l’été 2022. De plus, Simon Ghillam compte bien s’inspirer du travail du président de Bayonne, Philippe Tayeb : “Nous avons un nouvel investisseur, Ian Osborne et nous descendons en Pro D2, c’est vrai que ça tombe mal. Mais si l’on prend l’exemple de Philippe Tayeb à Bayonne, il a vécu un peu la même situation avant de rebondir jusqu’à la saison que l’on a vue.” De quoi redonner peut-être de l’espoir aux Brivistes.

On se souvient tous de cette saison terrible qu’a connue le SUA en Top 14 lors de l’exercice 2020-2021. Les Agenais ont été relégués en Pro D2 sans avoir gagné le moindre match de Top 14. 34 défaites de rang entre le Top 14 et la Pro D2, difficile de faire pire. Un maintien acquis dans la difficulté lors de la saison 2021-2022, mais revoilà les Agenais dans le haut du tableau de la Pro D2. Après une bonne saison, les hommes de Bernard Goutta ont terminé 6e, synonyme de barrage. Malheureusement, les Lot-et-Garonnais se sont inclinés face à Mont-de-Marsan sur le score de 37-24. Même si pas mal de travail reste à faire à Agen, le club a su se ressaisir à sa manière pour revenir dans le haut de la Pro D2 et peut-être bientôt en Top 14, qui sait ?

Pendant un certain temps, Perpignan a fait l’ascenseur entre le Top 14 et la Pro D2. Depuis sa descente en Pro D2 lors de la saison 2019-2020, l’USAP a passé deux saisons en deuxième division. Lors de l’exercice 2020-2021, les Catalans ont même été sacrés champion de Pro D2 en s’imposant face à Biarritz. Depuis deux ans, les hommes de Patrick Arlettaz parviennent à se maintenir dans l’élite. S'ils ont dû passer par la case barrage, d’abord face à Mont-de-Marsan et cette année face à Grenoble. Ils ont signé des succès probants comme face au Stade Toulousain ou encore contre le Racing, tous deux demi-finalistes de Top 14 cette saison. Une belle performance à mettre au compte des Perpignanais.

RUGBY. À Grenoble, l'USA Perpignan a montré qu’elle avait tout d’une équipe de Top 14Les Brivistes peuvent donc s’inspirer de ces trois clubs pour ne pas lâcher et remonter au plus vite en Top 14. La route est longue et semée d’embuche, mais ils devront passer outre ces obstacles pour revenir dans l’élite le plus rapidement possible.