TRANSFERTS. Sanchez, Bruni, Abadie... Ces cadres de Brive qui ne seront pas de l'aventure en ProD2 !

Officiellement reléguée en ProD2, la direction de Brive s'est empressée de faire signer ses cadres ainsi que sa talentueuse formation. Néanmoins, les meilleurs éléments semblent prendre le large.

Les joueurs étrangers convoités

Une descente dans l'étage inférieur est bien souvent synonyme de grands changements, et ce dernier intervient en premier lieu dans l'effectif de l'équipe en question. Pour Brive, cette relégation représente alors le départ de ses meilleurs joueurs, et de bon nombre d'étrangers. Pour commencer, le maître à jouer et homme de la saison, Nicolas Sanchez, ne serait pas déterminé à rester en Corrèze, et les rumeurs le liant à la franchise de Miami en MLR avancent de plus en plus. Son compatriote, Axel Muller, serait lui aussi en passe de rejoindre le championnat américain pour finir sa carrière, tandis que Lucas Paulo pourrait retrouver Jeremy Davidson à Castres ! Pour l'autre Argentin, Rodrigo Bruni, l'Aviron Bayonnais semble bel et bien positionner dessus. Ensuite, le robuste pilier droit de 24 ans, Luka Japaridze, qui est JIFF, va certainement s'engager au MHR, qui souhaite un profil de son type. Son collègue de la mêlée, l'expérimenté Pietro Ceccarelli va quant à lui s'engager à Perpignan, bien que Montpellier avait également des vues sur lui. Dans sa quête de solidifier son pack à Castres, l'ancien manager de Brive, Jeremy Davidson se donne à cœur joie quand il est question de faire son marché en Corrèze. Le stratège irlandais a réussi à enrôler Abraham Papali'i, qui ne rentrait plus dans les plans de Collazo. Pour finir, le solide talonneur, Motu Matu'u, s'est engagé à Soyaux Angoulême pour la prochaine saison.

Des joueurs français en partance

Bien que Brive ait réussi à sécuriser bon nombre de ses jeunes pépites, l'appel du Top 14 est parfois trop grand ! Joueurs importants de la rotation briviste, Enzo Sanzo et Paul Abadie rejoignent respectivement Bordeaux et Clermont l'année prochaine. Toujours à la charnière, l'enfant du club, Enzo Hervé, prendra ses valises direction la Rade et le RCT, pour pallier le départ d'Ihaia West notamment. L'ouvreur devrait être suivi par Joris Jurand, qui a pourtant un contrat de deux saisons supplémentaires en Corrèze, mais qui intéresse la direction toulonnaise. L'une des révélations de cette saison en Top 14, Esteban Abadie, pourrait lui aussi renforcer l'équipe de Toulon, bien que Montpellier et Clermont aient aussi manifesté leur intérêt, sans succès. Le capitaine du CAB ne serait pas contre accompagner le club en ProD2.

Des prolongations qui font du bien

Dans cette véritable dissolution d'effectif qui dure depuis plusieurs semaines, Brive à tout de même des motifs de satisfaction à observer. Premièrement, tout au long de la saison, le club a réussi à protéger ses pépites des autres grosses écuries du Top 14. En effet, Sasha Gue, Léo Carbonneau et Mathis Ferté ont prolongé leur contrat, tandis que Tom Raffy serait, lui aussi, en passe de signer. Ensuite, Retief Marais et Setariki Tuicuvu ont également décidé de rester à Brive, de même pour l'international Springbok, Marcel Van der Merwe. Les joueurs arrivés en cours de saison, tels que l'international gallois et pilier de cette équipe de Brive, Ross Moriarty, honore son engagement et va évoluer en ProD2. L'ancien Toulousain, Arthur Bonneval est dans le même cas. Au niveau des recrues, Issam Hamel rejoint l'aventure en provenance de Nevers, comme Julien Blanc qui revient sur ses terres, deux ans après les avoir quittées. Pour Saïd Hirèche, son avenir en Corrèze serait partagé entre une saison supplémentaire comme joueur ou bien, un poste dans le staff et la formation de Brive.

