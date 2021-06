Top 14. Depuis quand Toulon n'avait pas connu une saison noire ?

Le Rugby club toulonnais ne jouera ni les phases finales du Top 14 ni la Champions Cup l'an prochaine. Les Varois n'y arrivent plus depuis plusieurs saisons.



En s'inclinant lourdement sur la pelouse de Castres, le RCT a laissé filer la qualification pour les phases finales du Top 14. Les Toulonnais terminent donc la saison à la 8e place, ce qui les prive également de la qualification pour la Champions Cup. En effet, la victoire de Montpellier en Challenge Cup fait que seuls sept clubs et non huit sont retenus. Le MHR, 10e, jouera bien la grande Coupe d'Europe à l'instar de Castres, 7e, mais pas les Varois. Une situation qu'ils ont déjà connue par le passé. Et il n'y pas si longtemps à vrai dire. Il faut seulement remonter à l'exercice 2018/2019 pour voir le Rugby Club toulonnais à la fois privé des phases finales et de la Champions Cup l'année suivante. VIDEO. Top 14. Serin et Babillot échangent des mots d'amour : ''qu'est-ce que t'as dans les c***''Cette saison-là, le RCT avait terminé à la 9e place avec seulement douze victoires au compteur. Soit deux de moins que cette année. Reversé l'exercice suivant en Challenge Cup, ils avaient atteint la finale de la compétition face à Bristol, futur vainqueur. "On a été tout le temps en dents de scie, ce que résume le match de ce soir où on fait des choses extraordinaires et, après, on manque des choses simples. C'est une saison un peu noire, mais on ne se cache pas, on va assumer nos responsabilités. Il y a des choses à travailler, on va tout remettre à plat", commentait Anthony Belleau via L'Équipe à l'issue de la rencontre. Toulon n'a plus remporté le moindre titre depuis 2015 et sa troisième victoire de rang en Champions Cup. En Top 14, les Varois restaient sur deux finales perdues en 2016 et 2017. En 2018, ils avaient échoué en barrages contre Lyon à Mayol. Depuis cette date, les phases finales leur échappent.