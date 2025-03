TOP 14. ‘‘Depuis 8 ans, je gère des frictions’’ : Le Stade Français épuise Hans-Peter Wild

Laurent Labit a quitté le Stade Français, Paris est dans le fond du classement de Top 14 et son propriétaire Hans-Peter Wild (83 ans) semble être épuisé par la situation.

C’est une collaboration et un modèle mis en place depuis environ un an et demi qui prend fin au Stade Français. Dans la soirée du 1ᵉʳ au 2 mars 2025, le club de la capitale s’est séparé de Laurent Labit, qui avait déjà présenté sa démission en courant de semaine. Cette dernière avait été refusée dans un premier temps.

Cette situation fait suite à la situation de crise dans laquelle le Stade Français Paris se trouve depuis le début de saison. Après un exercice 2023/2024 où le locataire de Jean-Bouin s’était imposé comme l’un des favoris au titre, le calendrier actuel ne réussit absolument pas aux Parisiens, lanterne rouge du Top 14 en début de semaine.

Ce samedi, la victoire dans le 16ᵉ arrondissement (22-17) contre le Stade Rochelais a offert un peu d’air au Stade Français. Désormais, il faut assurer le maintien et construire de nouveau pour un meilleur avenir. Au club depuis 8 ans, cette situation semble agacée Hans-Peter Wild, président et propriétaire du club rose.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milliardaire allemand s’épuise de voir que le club est ballotté par des problèmes internes. Il indique le départ de son homme fort ainsi :

C'est fini entre Laurent Labit et le Stade Français. Dans l'intérêt du club, il a décidé de prendre du recul et nous avons trouvé un accord à l'amiable avec lui. Il a fait ce choix pour le bien de l'équipe et je le respecte pour ça. C'est important de le souligner. Il y avait trop de frictions au sein du staff. Depuis huit ans que je suis à la tête du club, je dois gérer des frictions…”

Pour cause, Hans-Peter Wild explique que le pont entre les joueurs et les managers s'était construit dans un contexte particulier. “L'an dernier, nous avons aussi eu un peu de chance. Nous avons bien débuté la saison avec trois victoires sous la direction de Paul (Gustard). Puis après la Coupe du monde, Laurent (Labit) et Karim (Ghezal) ont pris en main l'équipe. Mais certains joueurs parlaient à Paul, d'autres à Karim ou Laurent et d'autres encore directement à Thomas (Lombard, le directeur général), ce qui a amené beaucoup de confusion”, affirme-t-il toujours auprès de L’Équipe.

Par ailleurs, le propriétaire précise que ce départ est issu d’une “décision collégiale” faisant suite à “une proposition venant” de Laurent Labit. Ensuite, il confie que le choix d’embaucher simultanément les deux anciens membres du staff du XV de France était “une erreur” selon lui. Désormais, le propriétaire du Stade Français confie qu’il souhaite évoluer avec Paul Gustard comme manager jusqu’à la fin de son contrat, soit à l’été 2026. Cependant, ce dernier est annoncé avec insistance du côté de la Premiership, chez les Leicester Tigers.

En fin d’interview, Hans-Peter Wild avoue qu’il s’est “trompé en pensant que le club pourrait gagner rapidement un titre”. Ensuite, l’homme d’affaires de 83 ans conclut en évoquant son envie de trouver un partenaire français pour gérer le club à ses côtés, tout en restant président. “Regardez mon âge... Ma fondation me demande si c'est nécessaire de perdre autant d'argent chaque année. Voilà pourquoi j'aimerais trouver un partenaire français, pour construire les prochaines années. Mais il doit s'agir d'un partenaire qui a de l'argent et qui a bien conscience qu'on ne peut pas faire de bénéfices avec un club de rugby”, confie-t-il.

