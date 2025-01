TOP 14. Alerte rouge au Stade Français Paris, la relégation pointe le bout de son nez…

Le Stade Français Paris vit une saison cauchemardesque. Avant-dernier de Top 14, il vient de s’incliner sur la pelouse de la lanterne rouge, le RC Vannes.

Il n’y a plus beaucoup de sourires sur les visages des Soldats roses. Ce samedi 25 janvier, le Stade Français Paris s’est incliné sur la pelouse du RC Vannes (33-28). Une défaite qui fait d’autant plus mal que le promu était réduit à 14 dès la 6ᵉ minute de jeu. Aujourd’hui, Laurent Labit et ses hommes peuvent clairement s’inquiéter au sujet du maintien.

En Bretagne, les Parisiens ont souffert d’une grosse indiscipline. Leurs adversaires ont reçu un carton rouge très tôt pour un plaquage haut de Francis Saili qui fera sortir Léo Barré sur commotion. Ensuite, le Stade Français Paris en a récolté trois sur l’ensemble de la rencontre.

Ainsi, Sekou Macalou a réalisé une faute cynique juste avant la mi-temps. Il recevra un carton jaune, mais n’empêchera pas les Vannetais d’aller inscrire un essai dans la foulée. Ensuite, le pilier Giorgi Melikidze sortira également 10 minutes (55ᵉ), pour accumulation de fautes. En fin de match, le deuxième ligne Baptiste Pesenti a également connu une après-midi compliquée. En fin de match, il reçoit un carton rouge, son deuxième de la saison.

Sur l’ensemble de la rencontre, les Parisiens n’ont pourtant pas été beaucoup plus pénalisés que leurs adversaires du jour, 12 pour Vannes et 13 pour Paris. Cependant, les fautes des visiteurs étaient bien plus grossières et réalisées dans des moments critiques. Ces fautes à répétition sont un problème pour le Stade Français Paris.

Selon des propos rapportés par L’Équipe, Laurent Labit a essayé d’expliquer cette mauvaise aventure et cette indiscipline chronique : “La discipline est liée à beaucoup de choses, notamment l'aspect mental. Il faut savoir se contrôler et être en capacité de combattre en étant lucide. Mais c'est aussi une discipline au quotidien. Souvent, ça revient sur des joueurs. Et quand tu n'es pas discipliné au quotidien, ça se ressent aussi sur le terrain après. C'est le gros point noir de notre saison.”

Actuellement, la formation de la capitale (24 points) n’a que 4 points d’avance sur le RC Vannes (20 points). Treizième de Top 14, ils restent néanmoins au contact d’autres candidats au maintien, comme le Racing 92 (26 points) et l’USAP (28 points). Cependant, sur la seconde partie de saison de Top 14, le Stade Français Paris devra se déplacer chez ces équipes pour une équation qui s’annonce plus complexe que jamais.

Questionné sur l’inquiétude liée à une éventuelle relégation en fin de saison, Laurent Labit ne s’est montré ni alarmiste, ni optimiste. “Ce qui est sûr, c'est que nous sommes maintenant dans le Championnat du bas.[...] Il nous reste onze matches, dont six réceptions, dont celle de Pau dans trois semaines. La fin de saison va être difficile”, confiait-il après la rencontre.

