RUGBY. Les Bulls ? Pas la seule raison de la visite stratégique du Stade Français à Pretoria

Paris et Pretoria, une nouvelle connexion rugbystique ! Le Stade Français officialise son partenariat avec Monument High, institution qui incarne l’excellence du rugby sud-africain.

Ce samedi après-midi, le Stade Français Paris défiera les Bulls à Pretoria dans le cadre de la dernière journée de Champions Cup. La qualification passera par un exploit. Mais les dirigeants parisiens ne sont pas venus en Afrique du Sud uniquement pour le rugby.

Monument High, une référence mondiale du rugby scolaire

Selon Le Parisien, ils ont aussi signé un partenariat inédit avec une institution mythique du rugby sud-africain : la Monument High School.

Hoërskool Monument, ou « Monnas » pour les initiés, expliquent nos confrères, fait partie du gotha des écoles de rugby en Afrique du Sud. Classée parmi les quatre meilleures du pays, elle a vu éclore de nombreux talents devenus des figures du rugby international.

Parmi eux, Paul Willemse, le deuxième ligne du MHR et du XV de France, actuellement sur la touche en raison de multiples commotions. Willem Alberts ou encore Heinke van der Merwe y ont également fait leurs classes.

Un partenariat porteur d’avenir pour le Stade Français ?

Ce partenariat, une première dans l’histoire du club parisien, pourrait s’avérer stratégique. Il permettra aux jeunes talents sud-africains, dont certains sont déjà très solides, d’intégrer les structures du Stade Français, renforçant ainsi l’effectif avec des joueurs formés à l’une des meilleures écoles de rugby au monde.

Une belle opération qui pourrait aussi profiter aux jeunes Parisiens, invités à découvrir la culture rugbystique sud-africaine. "Le Stade Français soutiendra de son côté Monument High School et promet « un travail de fond et durable » entre son staff et celui de l’école", ajoute Le Parisien.

Avec ce type d’initiatives, le Stade Français montre qu’il pense sur le long terme, alliant sport et échanges culturels. Dans un rugby moderne où les partenariats internationaux se multiplient, ce mariage entre Paris et Pretoria est la promesse d’un enrichissement mutuel.