Bon 13ème du Top 14, le Stade Français rappelle un ancien de la maison pour renforcer son pack

L’ancien talonneur emblématique du Stade Français va faire son retour au sein du club parisien. Il sera technicien pour la mêlée rose.

Chaque week-end, dans la limite du raisonnable, il ne cesse de clamer à demi-mots son amour pour le Stade Français sur les antennes de Canal, pour lequel il est consultant. Son club pendant l’essentiel de sa carrière, avec lequel il fut par exemple 4 fois champion de France dans les années 2000.

A Jean-Bouin, Matthieu Blin fait ainsi partie des figures de la maison rose. Et après la lourde défaite à domicile face à l’UBB (19-46), le Stade français a donc trouvé un accord pour s’attacher les services de l’ancien talonneur.

Blin va ainsi intégrer le staff du club de la capitale dès cette semaine. Il aura un rôle de consultant dans son domaine, à savoir le secteur de la mêlée, et "interviendra de façon hebdomadaire auprès de l’équipe professionnelle, uniquement sur les séances d’entraînement et sans présence jours de matchs", précise le communiqué parisien.

Son engagement court pour l’instant jusqu’à la fin de la saison, afin d’éviter son club de cœur une terrible 2ème partie de saison, lui qui pointe actuellement à la 13ème place du Top 14.

Toujours proche du milieu du rugby, Blin avait également connu le coaching à Agen dans les années 2010, avant de devenir directeur général de Suresnes, en Nationale.

On verra si son expertise et sa bonne humeur portent leurs fruits, dans les mois à venir, du côté du camp des Loges. Mais une chose est sure, Paris se devait de tenter quelque chose pour inverser la dynamique du dernier demi-finaliste du championnat, aujourd’hui avant-dernier du Top 14…