Top 14. Demi-finale. La LNR contrainte de rembourser 23 000 billets

Comme pour la finale du Top 14, il n'y aura pas de places pour tout le monde pour les demies. La LNR va devoir rembourser une grande partie des billets.

Top 14. La LNR aurait vendu trois fois trop de billets aux supporters pour la finaleTrop de billets ont été vendus pour la finale du Top 14 qui opposera le vainqueur de Stade Rochelais/Racing 92 à celui de Stade Toulousain/UBB. La LNR avait parié sur une amélioration des conditions sanitaires ainsi que sur une dérogation du gouvernement pour accueillir plus de 5000 supportes à Saint-Denis. Il n'en sera rien. On parlait d'un chiffre initial de 15 000 places vendues. Ce qui va obliger la Ligue nationale de rugby à rembourser une grande partie des acheteurs. Il en sera également de même pour les demi-finales programmées à Lille vendredi et samedi prochain. L'Équipe nous apprend que 25 000 places avaient trouvé preneur. Or, l'instance ne va finalement conserver que 1000 tickets par demie ! Elle va donc rembourser les 23 000 autres billets sur le principe du premier arrivé, premier servi. Les 4000 places restantes sont réservées aux supporters et dirigeants des clubs en lice dans chaque match, sans oublier les partenaires.