Top 14. La LNR aurait vendu trois fois trop de billets aux supporters pour la finale

Seulement 5 000 supporters pourront assister à la finale du Top 14. Or, trois fois plus de billets auraient été vendus. La Ligue va devoir rembourser les fans.

Le Stade de France n'affichera pas complet pour la finale du Top 14. Malgré la levée de certaines mesures sanitaires, seulement 5000 personnes pourront assister au sacre du Stade Toulousain au match le plus attendu de l'année. Tout en sachant qu'une partie va revenir aux partenaires ainsi qu'aux clubs de supporters, ça ne laisse pas beaucoup de tickets pour les fans de rugby. La LNR avait espéré que la situation sanitaire permettrait d'avoir plus de supporters à Saint-Denis. La vente des billets avaient d'ailleurs débuté en septembre dernier. Et selon les informations de France Bleu, 15 000 tickets ont trouvé preneur. Poussant la Ligue nationale de rugby à demander une dérogation au gouvernement. 15 000 personnes dans un stade de 80 000 places, ce n'est pas si dingue. Mais aucune des demandes de la LNR n'aurait été acceptée. Aussi, l'instance a commencé à rembourser les acheteurs. Si vous avez été parmi les premiers, vous devriez conserver vos places. En revanche, pour les autres, ça sent le sapin.