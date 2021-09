Top 14. Déjà handicapé par les blessures, le BO tiendra-t-il sur la durée ?

Le Biarritz Olympique commence déjà à compter dans ses rangs bon nombre de blessés. Les Basques parviendront-ils à tenir sur la durée après un début d'exercice séduisant ?

Ce samedi, sous les coups de 17 heures, le Biarritz Olympique recevra Toulouse pour une rencontre qui s'annonce passionnante. Car si les Toulousains sont invaincus depuis le début de saison, le BO lui n'a pas connu la défaite dans son antre d'Aguilera depuis son retour en Top 14. Quoiqu'il arrive, ce sera donc la fin d'une série pour l'une des deux équipes à moins que la rencontre ne se solde sur un match nul. Biarritz donc, actuel 11e du Top 14, sort d'une lourde défaite en terre rochelaise, après avoir fait tourner son effectif. Si les Basques se sont également inclinés à Perpignan, ils se montrent donc en revanche intraitables à domicile, avec des succès précieux face à des cadors de notre championnat (UBB-Racing 92). Et avec la manière s'il vous plait ! Portés par un public transcendé, les coéquipiers de Steffon Armitage ne seront pas facile à manœuvrer à domicile, c'est une certitude. Et les Biarrots savent plus que jamais qu'un maintien passe par une solidité de tous les instants lors des rencontres à la maison. Cependant, la réception de Toulouse ne se présente pas forcément sous les meilleurs auspices pour les hommes du président Aldigé. En effet, le BO compte dans ses rangs plusieurs blessés importants. En plus du talonneur Lucas Peyresblanques, touché aux ischios-jambiers et absent entre 4 à 6 mois, s'est rajouté celle de Gavin Stark, touché à un mollet. Les deux joueurs ayant contracté ces blessures lors de la séduisante victoire face au Racing.

Top 14. Biarritz. La tuile pour Lucas Peyresblanques, absent jusqu’en 2022Mais ce n'est pas tout ! Au cours du lourd revers face à La Rochelle, le pilier James Cronin et le deuxième ligne Johan Aliouat se sont tous deux blessés. L'Irlandais souffre du genou alors qu'on pense à une luxation de l'épaule pour l'Algérien. Deux coups durs pour Biarritz. Cela fait 4 joueurs importants absents dans le système biarrot. Il est donc crucial pour la formation basque de prendre le plus de points possible en ce début de saison. Et pour cause, si sur le papier elle dispose d'un effectif très intéressant, ils n'ont pas forcément une profondeur très importante et n'ont pas cette expérience du Top 14 contrairement à leurs concurrents au maintien que peuvent être Pau ou Brive. Ces victoires face à des formations huppées de notre championnat sont d'autant plus importantes que certaines équipes en bas de classement n'arriveront certainement pas toutes à les faire tomber à domicile. Alors, avec déjà des blessures qui s'accumulent après seulement cinq journées, le BO pourra-t-il tenir sur la durée ? Avec une telle envie à domicile, on pense qu'il est possible. Maintenant, une saison est longue. Affaire à suivre. Nous aurons un élément de réponse dès ce samedi, face à ce qui se fait de mieux en France.