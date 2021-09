Top 14. Biarritz. La tuile pour Lucas Peyresblanques, absent jusqu’en 2022

Victime d'une grosse blessure face au Racing 92 ce samedi, le talonneur du BO Lucas Peyresblanques, sera éloigné des terrains pendant un long moment.

En revisionnant les images, et voyant les cris de douleur du jeune Lucas Peyresblanques, il ne pouvait faire guère de doute sur la nature d’une blessure sérieuse. On joue la 29ème minute de jeu, lorsque la jambe du jeune talonneur du Biarritz Olympique est prise en porte-à-faux après un contest dans un ruck. Et le verdict est tombé ce lundi. Selon Rugbyrama, Peyresblanques souffre d'une rupture totale de l'ischio-jambier. C'est donc entre 4 et 6 mois de compétitions que devrait manquer le joueur originaire des Landes. Un gros coup dur pour le BO. Lucas Peyresblanques réalisait un début de saison des plus prometteurs avec notamment déjà deux essais inscrits. On ne devrait le revoir sur les terrains qu'en 2022.

Pro D2. Lucas Peyresblanques, le (presque) petit basque au grand avenirL'entraîneur biarrot Shaun Sowerby, n'avait d'ailleurs pas hésité après la rencontre à revenir sur cet incident, qui aurait mérité une sanction selon lui : ''Je ne critique jamais l'arbitrage, on fait tout pour améliorer le jeu en Top 14. Mais quand je vois les images, l'angle avec lequel le joueur rentre, le niveau de danger de ce geste, cela peut mettre fin à la saison de quelqu'un''.