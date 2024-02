RUGBY. TOP 14. Définitivement poissard, l'UBB perd son (dernier) facteur X

La période des doublons est compliquée à gérer pour Bordeaux ! Entre les internationaux et les blessés, le déplacement à Castres s'annonce rude. Un de leurs meilleurs joueurs se fait en plus opérer.

La fusée reste au garage

Quelle déception pour l'UBB, un de ses meilleurs joueurs actuel ne sera pas du voyage à Castres, et devra être absent environ un mois. En effet, l'ailier supersonique Madosh Tambwe a été victime d'une fracture à la main droite, et a été contraint de se faire opérer.

Ce dernier a annoncé via sa story Instagram que tout s'était en revanche bien passé : "L'opération a été réussie, j'espère être de retour très vite."

En fin de contrat cet été, Madosh Tambwe est pourtant un élément indispensable de l'effectif bordelais, et a marqué les esprits en Top 14 par ses accélérations et ses courses chaloupées. Nous nous rappelons tous de son doublé face à l'ASM cette saison, avec en prime un crochet dévastateur sur Raka.

Titulaire la saison dernière pour les phases finales de Top 14, Tambwe a désormais la concurrence accrue de Bielle-Biarrey et de Damian Penaud. Néanmoins, ce dernier a réalisé neuf matchs cette année, dont huit titularisations et six essais plantés.

Toutefois, ce dernier est annoncé sur le départ ces dernières semaines à Bordeaux, notamment avec l'arrivée du jeune et prometteur Enzo Reybier, qui évolue actuellement à Oyonnax.

Ce week-end, Bordeaux se déplace au CO, qui reste sur deux prestations abouties en Top 14. L'affaire semble des plus difficiles avant la rencontre, au vu de la pluie d'absents que comptent les Girondins. Derrière, la charnière Lucu / Jalibert sera occupée face aux Italiens, de même pour Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana.

Heureusement, l'UBB aura le renfort de Nicolas Depoortère et de Marko Gazzotti qui ont été libérés par le XV de France pour évoluer en Top 14. Par contre, Maxime Lamothe sera réserviste face à la Squadra Azzurra, ce qui rajoute un absent de plus à cette longue liste.

