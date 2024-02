TOP 14. Blessés, internationaux... Mission (vraiment) impossible pour l'UBB à Castres ?

L'UBB est dans une situation qui n'est pas commune cette saison. C'est l'équipe qui fournit le plus de joueurs au XV de France, ce qui affaiblit considérablement l'effectif pour le TOP 14.

Des blessés en pagaille

L'UBB se trouve dans une situation bien contraignante. Ces derniers ont perdu leurs deux dernières confrontations à domicile et seule une victoire historique du côté de Toulon éclaircie le tableau des résultats.

En plus de perdre à Chaban-Delmas, Bordeaux perd aussi des soldats en cours de route, notamment dans son pack, qui avait été épargné jusque-là par les coups de fil de Fabien Galthié. Désormais, les piliers Carlü Sadie et Ugo Boniface sont forfaits pour la rencontre.

Leurs compatriotes de la deuxième ligne, Adam Coleman et Cyril Cazeaux, sont, eux aussi, absents pour le déplacement à Castres. Toujours au même poste, Kane Douglas est incertain pour la venue dans le Tarn. Le troisième ligne des Pumas, Guido Petti, est dans une situation similaire.

RUGBY. Ça tourne aussi chez les U20, avec de nouveaux visages pour défier l'Italie

Les internationaux, qui revient ?

Récemment, le président Laurent Marti s'était exprimé dans les colonnes du Midi Olympique à propos de cette période de doublon : "Nous sommes le deuxième contributeur d’internationaux pour l’équipe de France. Quand vous avez trois avants et trois arrières, vous pouvez vous organiser. Mais quand on vous en prend six derrière… Forcément, c’est inquiétant. C’est une période pendant laquelle on va être en danger."

Néanmoins, ce dernier était loin d'imaginer que Galthié et son staff allaient convoquer Marko Gazzotti ainsi que Maxime Lamothe pour préparer l'Italie. Par chance, les deux joueurs ne seront pas sur la feuille de match contre la Squadra Azzurra, et devront être mis à disposition de leur club. Même chose pour Nicolas Depoortère, qui ne devrait pas être sur le banc.

Néanmoins, la charnière Lucu-Jalibert devrait, sauf énorme surprise, enchaîner un troisième match d'affilée, à l'image de Damian Penaud, qui est indéboulonnable. Sur l'autre aile, Louis-Bielle-Biarrey devrait aussi être titulaire, tandis que Yoram Moefana serait prévu en qualité de finisseur. Ces cinq joueurs sont des cadres à l'UBB, qui peine à les remplacer.

Castres, une équipe (très) en forme

Désormais cinquième du Top 14, le CO compte bien capitaliser sur cette période étrange et profiter des doublons internationaux pour grimper au classement. Évidemment, les Tarnais ne vont pas se faire prier et ont enchaîné deux beaux succès, à l'extérieur face à Pau puis à la maison contre Toulon.

Néanmoins, Pierre-Fabre n'est plus cette forteresse impénétrable qu'elle était il y a quelques saisons, et les Castrais y ont subi des revers cette saison. L'USAP a réalisé cet exploit, et plus récemment Clermont, lors de la 14ᵉ journée.

Toutefois, la bande à Jérémy Davidson a montré un visage exemplaire sur ses deux dernières sorties, et ne compte pas d'internationaux en sélection. Si Barlot est blessé et forfait pour la rencontre, les autres cadres du CO seront bien présents pour accueillir au mieux l'UBB. En cas de victoire, les coéquipiers de Santiago Arata pourraient passer devant Bordeaux, et être juste derrière Toulouse, à la troisième place.

RUGBY. 40 000km en plein Tournoi des 6 Nations U20 : ainsi va la vie de Patrick Tuifua