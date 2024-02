RUGBY. Ça tourne aussi chez les U20, avec de nouveaux visages pour défier l'Italie

L'équipe de France u20 s'apprête également à connaître son troisième match de la compétition, après un succès en Écosse. Cette fois-ci, peu de visages vous seront familiers.

Du sang neuf

Pour ce troisième match du Tournoi des 6 Nations u20, les Bleuets seront aussi opposés à l'Italie, qui est actuellement dernière au classement général. Pour l'occasion, le staff tricolore a misé sur une équipe peu expérimentée, avec de nouveaux talents à découvrir.

Eh oui, les habituels cadors de cette équipe seront à disposition de leur club ce week-end ! Cela veut dire que nous ne verrons pas les Brivistes Carbonneau, Ferté ou encore Raffy. Pas de traces non plus de Bosmorin, ni Castro-Ferreira ou bien de Tuifua. Despérès et Massa ne seront également pas conviés sur la feuille de match.

Tous ces beaux noms seront néanmoins à retrouver sur les pelouses de Top 14 de Pro D2, et prouvent que les jeunes générations du rugby français sont bourrées de talent.

Face aux transalpins, Sébastien Calvet a tout de même concocté une équipe compétitive, avec des petits nouveaux ! Pour l'occasion, l'ailier de Perpignan, Maxime Granell fêtera sa première sélection. Ce sera aussi la première titularisation de Cotarmanac'h, de Tolofua et de Couly. Ensuite, Mistrulli, Descube, Traversier, Cowie et Belaubre intègrent le groupe, pour la première, sur le banc des remplaçants.

Des cadres, tout de même

Bien que cette équipe de France compte de nombreux absents, l'encadrement tricolore a tout de même tenu à garder des cadres présents. Les champions du monde Lino Julien, Noa Zinzen et Maxence Biasotto seront titulaires au coup d'envoi.

Ensuite, la deuxième ligne Mézou / Corso enchaîne une deuxième association de suite, et le numéro 4 sera d'ailleurs le capitaine de la formation. Au centre, Taccola et Brau-Boirie commencent la rencontre pour la deuxième fois de la compétition, tout comme l'arrière Xan Mousques qui a été très en vue en Écosse.

A noter également que Lucas Zamora, qui évolue à la mêlée, avait été sélectionné l'année dernière déjà, face à l'Italie, pour la première journée du 6 Nations. Voici la composition finale.