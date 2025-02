TOP 14. ''Déçu par certains'' : Urios tacle son groupe après la déroute face à Toulouse

Face au Stade Toulousain, Clermont s'est incliné sur un score fleuve devant son public. Un résultat qui ne manque pas de faire réagir le manager Christophe Urios.

L'ASM Clermont a encore chuté face à Toulouse (18-35) dimanche soir, encaissant une sixième défaite de rang face aux Rouge et Noir. Un revers marquant, face à une équipe largement remaniée, qui a laissé Christophe Urios en colère et plein de doutes sur la capacité de son équipe à tenir un cap. Des propos relayés par Midi Olympique.

RÉSUMÉ VIDÉO. Toulouse écrase Clermont et reprend la tête du Top 14 : le récital des Rouge et Noir

"Déception, incompréhension et colère"

Dès le coup de sifflet final, le manager clermontois n'a pas cherché à masquer sa frustration. "Il y a de la déception parce que je pensais qu’on était meilleurs que ça. De l’incompréhension parce que je n’arrive pas à comprendre pourquoi à 18-17 on ne parvient pas à maintenir un cap. Et de la colère parce qu’on fait trop d’erreurs. Ce n'était pas un bon Clermont ce soir."

Le manager clermontois n’a pas tort. Alors que l’ASM est parvenue à recoller à 18-17, on n’a jamais senti les jeunes toulousains s’affoler, bien au contraire. Sûrs de leurs forces, ils ont fait confiance à la fraicheur de leur banc pour faire la différence en fin de match, au point de pouvoir espérer un bonus offensif.

Malgré une entame plutôt correcte, l’ASM a une nouvelle fois péché dans la zone de marque. "On se donne les moyens de bien attaquer ce match, on peut marquer avec cet essai de Raka. Mais derrière, on perd trois ballons dans les zones de vérité, on rate des plaquages… On ne joue pas un match de haut niveau."

TOP 14. 6 retours au Stade Toulousain, bonne nouvelle pour les doublons !

Un naufrage en seconde mi-temps

Clermont, mené 17-3 en première période, a su réagir et reprendre l’avantage à la 56e (18-17). Mais la suite a tourné au cauchemar. "Je ne comprends pas qu’on puisse revenir à un point d’une telle équipe, et derrière, en prendre vingt. Leur banc a fait la différence à l’heure de jeu. Ils ont accéléré, pas nous."

Un groupe qui doute, des blessés en plus

Comme si la défaite ne suffisait pas, Clermont a vu quatre joueurs sortir blessés : George Moala (genou), Étienne Fourcade (genou), Lucas Tauzin (épaule) et Alivereti Raka (KO). "Ça fait cher, mais c’est comme ça", souffle Urios. "Ce qui me gêne, c’est qu’un garçon comme George n’est pas intégré, il rentre, il sort du groupe constamment. On a pris un vrai coup sur la tête, je pensais qu’on était meilleurs que ça. La réalité, c’est qu’on n’a pas un super niveau."

Les blessures à répétition de Moala ont forcément un impact sur le jeu de l’ASM. Rappelez-vous les dernières saisons du Tongien. Il était la clé de voûte de l’attaque auvergnate. Un alliage de puissance et de vitesse sur lequel les partenaires de Baptiste Jauneau pouvaient s’appuyer constamment. Pour faire simple, il fait constamment avancer son équipe. Sans lui, le centre du terrain est orphelin de son meilleur élément et c’est tout de suite plus compliqué pour lancer le jeu.

Réagir, mais comment ?

Avec deux déplacements difficiles à venir, Urios sait que la fin de saison s’annonce corsée. "La saison n’est pas terminée, on va chercher à prendre des points. Il faut se poser les bonnes questions. Certains joueurs doivent hausser leur niveau de jeu, j’ai été déçu par certains." Et de conclure sur une citation pleine de philosophie : "Comme disait John Fitzgerald Kennedy, c’est dans les moments durs que les durs avancent. On est un peu là-dedans."