Top 14. Décryptage de l'exploit breton : comment le RCV a douché le Stade Rochelais ?

Après une prestation de haut vol, le RC Vannes est parvenu à vaincre l'ogre rochelais à Marcel Deflandre. Décryptage d'un succès XXL pour le promu.

Ce samedi après-midi, le RC Vannes a signé une victoire d’anthologie à Marcel-Deflandre face à La Rochelle (14-23). Un premier succès à l’extérieur en Top 14 qui ne doit rien au hasard, mais tout a une stratégie millimétrée et à une mêlée qui a fait des ravages. Retour sur un exploit retentissant.

L’occupation avant la possession

Les Vannetais le savaient : jouer frontal contre la machine rochelaise, c’est la défaite assurée. Alors, ils ont opté pour la dépossession, c’est-à-dire, jouer le moins possible dans son camp. Au moindre turnover, le ballon était renvoyé chez les Maritimes. Derrière, ils ont mis en place une défense imperméable qui a frustré les Rochelais, incapables de briser le verrou armoricain.

Si les deux essais de La Rochelle sont venus de mauls dévastateurs, les locaux n’ont jamais réussi à prendre de vitesse la ligne de défense bretonne. La charnière Iribaren/West, incapable d’accélérer le jeu, y est forcément pour quelque chose.

Enfin un match plein

Vannes a enfin joué 80 minutes pleines, répondant ainsi à la critique récurrente de leur début de saison. Pas de baisse de régime, pas de panique. Ils ont déroulé leur plan de jeu avec une maîtrise rare, tout en s’appuyant sur un banc qui a parfaitement répondu présent. Même si La Rochelle était loin de son meilleur niveau, les Bretons ont su réaliser le match parfait à l’extérieur.

Le symbole : la mêlée vannetaise

Si on devait attribuer un Oscar, ce serait à la mêlée vannetaise. Elle a dominé son sujet de bout en bout, pliant, mais sans jamais rompre face au poids lourd rochelais. En seconde période, le pack vannetais a fait craquer son homologue maritime, offrant à Maxime Lafage l’opportunité de scorer sur pénalité. Mako Vunipola a comme toujours régné en maitre dans ce secteur du jeu, au point d’éteindre Uini Atonio, souvent pris à défaut.

Lafage au presque parfait

Si le demi d’ouverture a parfois joué avec les nerfs de ses supporters (notamment avec quelques ballons contrés et une pénalité manquée à 14-14), il s’est bien rattrapé dans le money time. Trois pénalités inscrites dans les 13 dernières minutes, dont une ultime à cinq minutes de la fin, ont permis aux Vannetais de s’envoler au score. Une performance qui, ajoutée à celle du pack, a définitivement enterré les espoirs rochelais.

L’avis du Rugbynistère : On a senti un RC Vannes enfin conquérant pendant 80 minutes. Avec une envie débordante dans les rucks, ils ont su profiter des scories des Rochelais. Les Maritimes ont notamment perdu 5 touches et 2 mêlées, offrant autant de ballons à leurs adversaires. Sans s’affoler, les Bretons ont construit leur succès. Un résultat capital une semaine après la terrible désillusion face à l’UBB.

Désormais à trois et quatre points du LOU et du Stade Français, Vannes peut toujours rêver du maintien. Pour cela, il faudra se montrer bien plus efficace à domicile, La Rabine doit redevenir une forteresse imprenable.