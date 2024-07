RUGBY. TOP 14. Mako Vunipola au RC Vannes : Un Transfert de poids pour le promu breton

Énorme coup pour le RC Vannes : Mako Vunipola, pilier légendaire de l'Angleterre et des Saracens, signe pour deux saisons. Une recrue de prestige qui apportera son expérience.

Le RC Vannes vient de frapper un grand coup en signant Mako Vunipola, l'un des piliers les plus renommés du rugby mondial. Le club breton a officialisé cette arrivée de poids pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2026, apportant ainsi une expérience inestimable à son effectif.

Avec 79 sélections sous le maillot de l’Angleterre, Mako Vunipola n'est pas un inconnu dans le monde du rugby. À 33 ans, ce pilier d'origine tongienne né à Wellington en Nouvelle-Zélande a déjà tout gagné avec les Saracens, où il a passé 13 saisons marquées par 232 matchs et un palmarès impressionnant. En plus des cinq titres de champion d'Angleterre et des trois Champions Cup, ses performances en club l'ont propulsé sur la scène internationale.

L'histoire de Mako est riche et variée. Sa carrière a débuté à Bristol en 2010/11 avant de rejoindre les Saracens, où il a marqué de son empreinte l'histoire du club londonien. Ses débuts en équipe nationale à 21 ans ont été suivis par trois Tournois des Six Nations, dont un Grand Chelem en 2016, et deux Coupes du monde.

Outre ses exploits avec l’Angleterre, Mako Vunipola a eu l’honneur de participer à trois tournées avec les Lions Britanniques, en 2013, 2017 et 2021. Son arrivée à Vannes marque sa première expérience à l'étranger et une nouvelle aventure en Top 14.

L'arrivée de Mako Vunipola à Vannes est une excellente nouvelle pour le rugby breton. Son expérience et son talent seront des atouts précieux pour le club qui découvre le Top 14. Pendant ce temps, son frère Billy Vunipola, également ex-Saracens, portera les couleurs de Montpellier, promettant des retrouvailles familiales sur les terrains de France.

Avec Mako Vunipola, le RC Vannes ne se contente pas d'ajouter un joueur de renom à son effectif. Le club breton montre son ambition et sa volonté de s'imposer parmi les grands du Top 14. Pour rappel, le Racingman Saili, le Castrais Nakosi ou encore le Palois Metz ont aussi signé au RCV.