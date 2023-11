TOP 14. De joker médical à facteur X, Setariki Tuicuvu fait le bonheur du RCT !

Joueur polyvalent, doué techniquement et diaboliquement efficace, Setariki Tuicuvu a les faveurs de Mignoni, et désormais de Mayol !

Un joker médical, de base

Qui aurait pu croire que Seteriki Tuicuvu allait être la bonne surprise du mercato toulonnais de ce début de saison ? Le Fidjien, qui était à Brive la saison dernière, n'en finit plus de prouver son importance dans le système de jeu mis en place par Pierre Mignoni.

L'international aux 12 sélections n'a pas été retenu par son pays pour la Coupe du monde en France, bien qu'il ait été appelé à trois reprises la saison dernière. Toulon a donc sauté sur l'occasion, en recrutant Tuicuvu en tant que joker Coupe du monde.

Le joueur de 28 ans connaît bien le Top 14, à tel point qu'il est même JIFF ! En effet, Tuicuvu est passé par le centre de formation de l'ASM, avant d'être prêté à Bayonne puis de jouer pour Brive trois ans.

Cette saison, ce dernier a joué tous les matchs de son équipe, et n'a connu le banc des remplaçants qu'à une seule reprise. Aligné en tant que premier centre, puis second, et le week-end dernier contre Castres à l'aile, Tuicuvu prouve journée après journée sa polyvalence.

L'ancien auvergnat a d'ailleurs commencé sa carrière à l'arrière, et évolue à ce poste avec son équipe nationale ! Pour toutes ces qualités, le RCT et Mignoni ont donc décidé naturellement de prolonger Tuicuvu, pour les deux prochaines saisons sur la Rade !

Une connexion fidjienne qui fonctionne

D'abord au centre pour palier l'absence de Waisea, qui était au four et au moulin avec les "Flying Fijians" durant la Coupe du monde, Tuicuvu officie désormais à l'aile. Et comme lors de chacune de ses sorties, face à Castres, il a brillé.

Auteur d'un doublé, ce dernier a planté son quatrième essai de la saison, ce qui le place juste derrière Penaud dans le classement des meilleurs marqueurs de Top 14. Le Fidjien peut compter sur Nayacalevu, avec qui le courant passe plus que bien. Le week-end dernier contre Castres, l'ancien du CAB a inscrit son deuxième essai suite à une passe au pied de son compatriote.

Toutefois, Tuicuvu aura fort à faire avec les retours de Villière, de Wainiqolo ou encore l'arrivée du All Black Leicester Fainga'anuku. Néanmoins, ces derniers ne peuvent évoluer qu'à l'aile, là où Tuicuvu pourra officier au centre ou à l'arrière. En plus de cela, son statut de JIFF est aussi une aubaine pour le RCT, qui a une flopée d'internationaux étrangers à gérer.

RUGBY. VIDEO. Quand Antoine Dupont explique à Thierry Henry sa décision de faire les Jeux Olympiques