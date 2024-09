TOP 14. De bonne guerre, Bru répond à Poitrenaud : ''Cela manquait de respect et de classe.''

Défait au mois de juin dernier, Yannick Bru a pu prendre sa revanche dans un stade qu'il connaît parfaitement. Ce dernier en a profité pour revenir sur les dires de Poitrenaud avant le match.

Bru répond à Poitrenaud

Globalement satisfait de la prestation de ses hommes ce dimanche soir sur la pelouse d'Ernest-Wallon, Yannick Bru s'est présenté en conférence de presse d'après-match avec le sourire aux lèvres. Ce dernier sur cette première victoire à Toulouse dans l'histoire de l'UBB :

"Elle fait plaisir à tout le groupe. On est parti sur une nouvelle aventure, de nouveaux joueurs et une autre énergie avec des objectifs de performances. C’est vrai que venir gagner, à Ernest-Wallon, c’est spécial. L’UBB ne l’avait jamais fait. Ce challenge nous animait et on est vraiment content…" (Rugbyrama)

Irréprochables en conquête et dans le jeu au sol, les Bordelais ont posé des problèmes à Toulouse qui n'a pas l'habitude de se faire autant châtier dans ces compartiments du jeu. Bru explique l'importance de cette stratégie :

"Toulouse veut toujours imposer sa puissance et sa vitesse de jeu, c’est important de pouvoir rivaliser dans ces secteurs. On avait fait le choix d’essayer de finir le match avec beaucoup de puissance, car c’est dans le money time que Toulouse décide de broyer ses adversaires comme on a pu le subir dans le passé. Je pense qu’on a vraiment appris de ces expériences, tous les joueurs ont pu réussir ce passage de témoin sur le terrain."

Avant la rencontre, Clément Poitrenaud expliquait ne pas penser à la dernière finale perdue par Bordeaux largement, indiquant que seuls les médias et "peut-être les Bordelais" continuaient d'en parler. Ce dernier a aussi évoqué la ligne de trois-quarts de Bordeaux en disant : "Les Galactiques ? Pour moi, ce sont ceux qui gagnent les matchs qui comptent."

Une phrase qui n'est visiblement pas tombée dans l'oreille d'un sourd : "On s’était préparé pour cela avec beaucoup d’humilité… Justement, je connais Clément (Poitrenaud), franchement c’est quelqu’un d’humble et de travailleur. J’ai été surpris de la petite phrase qu’il a lâchée sur nous. Je trouve que cela ne se fait pas et que cela manquait de respect et de classe. Forcément, nous avons été un peu vexés." (Rugbyrama)

Néanmoins, si Bordeaux est bien leader du Top 14 après quatre journées de championnat, rien n'est acquis pour les vice-champions de France. L'UBB doit désormais préparer la réception de Bayonne, qui s'est fait peur à domicile contre le MHR. Bru en est conscient :

"Marquer l’histoire de l’UBB va prendre du temps, cela doit passer par la conquête des trophées. On fait toujours partie des élèves du fond de la classe si on se compare à Toulouse, il ne faut pas s’enflammer. Quand tout va bien à Bordeaux, on est plus en danger que d’habitude. Il va falloir remobiliser rapidement et profiter de ce moment spécial. Le Top 14 est terrible pour ceux qui font les malins… Ils tombent dans le ravin comme dirait mon fils (rires)." (Rugbyrama)