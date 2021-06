TOP 14. Covid-19 : Kevin Yaméogo (SU Agen) parle de la maladie et de ses conséquences

Le joueur du LOU, prêté à Agen cette saison, a contracté une forme grave de la Covid-19. Il raconte cette étape douloureuse, loin d’être encore terminée.

“Tous les symptômes ont commencé à arriver à partir du vendredi, mais rien d’alarmant : maux de tête, fatigue. [...] Dès lors, je suis resté à l’isolement chez moi. Et tout s’est empiré…" C’est ainsi que le combat du pilier agenais Kevin Yameogo face à la maladie de la Covid-19 a débuté. A la suite de la réception du Stade Toulousain, le 23 janvier dernier, plusieurs joueurs ont été testés positifs. Lui, ressort de ces analyses sans aucune crainte, son test étant négatif. Tout du moins jusqu’au lundi qui suit, où il aura bel et bien la confirmation : il a contracté la Covid-19.

Il livre des propos glaçants mais synonymes d’un rude et courageux combat dans une interview accordée à la Dépêche du Midi. Il y raconte notamment ses difficultés à se déplacer et à effectuer de simples gestes du quotidien au plus fort de la maladie : "J’étais si faible que je ne comprenais pas grand-chose à ce que me racontaient les médecins [...] je ne pouvais rien faire, ni même me lever. [...] Je ne pouvais pas parler plus de quelques secondes à ma mère pour la rassurer car cela me provoque de gros maux de tête."

Aujourd’hui, le pilier natif de la région niçoise va mieux. Il peut retrouver un semblant de sa vie d’avant mais peine à retrouver le rythme qu’il pouvait avoir auparavant. Il explique que “dans les jours sans, le corps a du mal à démarrer”. Heureusement, le joueur a pu compter sur le soutien du monde du rugby, que cela soit du côté d’Agen ou de Lyon. Par ailleurs, il espère participer, ne serait-ce que quelques minutes, dans la rencontre de la dernière journée de championnat opposant le LOU et le SUA. Une apparition qui serait un symbole fort notamment pour amorcer son année de pause. Car en effet, Kevin Yaméogo a décidé de prendre une année sabbatique. Une décision courageuse afin de pleinement se remettre des séquelles dues à la Covid-19.

Le Rugbynistère tient à souhaiter bon rétablissement ainsi qu’à témoigner tout son soutien au joueur pour sa remise en forme. En espérant revoir fouler les pelouses du Top 14 au top de sa forme et le plus vite possible !

