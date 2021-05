RUGBY. Le vaccin contre le Covid ? Henry Slade n'en veut pas

Le centre d'Exeter et du XV de la Rose Henry Slade a déclaré ne pas vouloir se faire vacciner. C'est le premier sportif outre-Manche à l'évoquer publiquement.

On le sait, des clubs de Top 14 ont déjà massivement vacciné leurs joueurs contre le Covid-19. C'est par exemple le cas de La Rochelle ou du Racing 92. Un vaccin qui ne fait pas forcément l'unanimité. Et pour cause, dans les colonnes du Telegraph, Henry Slade, le talentueux trois-quarts centre du XV de la Rose a annoncé ne pas vouloir se faire vacciner. Le joueur d'Exeter, atteint de diabète de type 1 et qui figure sur la liste des personnes vulnérables a balayé l'hypothèse du revers de la main, et ce malgré les conseils du gouvernement britannique : ''Je ne vais pas me faire vacciner. Je ne suis pas d'accord avec tout cela. Je ne pense pas que vous puissiez faire confiance à ce vaccin n'est-ce pas ? La vaccination contre le Covid ne dure pas depuis longtemps. Il n'y a aucun recul sur ce qu'il pourrait arriver à l'avenir. Je suis parfaitement en forme et en bonne santé. Je n'ai pas du tout envie.''

Comme le révèle le Telegraph, Slade va donc à l'encontre des conseils du gouvernement mais également de l'association ''Diabetes UK'' qui ''encourage fortement'' toute personne diabétique à se faire vacciner. Mais le joueur est encore libre de ses choix et rien ne lui impose de se plier aux avis de diverses personnes (et heureusement). Le site anglais précise que le rugbyman est le premier athlète britannique a évoqué publiquement sa réticence face au vaccin. Déjà, car il est régulièrement testé avec son club d'Exeter, mais aussi car ses dernières expériences ne se sont pas forcément bien passées : ''Nous sommes testés de toute façon trois, quatre fois par semaine, donc nous savons si nous avons quelque chose [...] J'ai eu des vaccins par le passé et j'étais assez mal par la suite. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec le diabète ou non. Je vais rester à l'écart de celui-ci [...] Je pense simplement qu'il n'y a pas eu assez de tests pour le juger sûr.'' Par la suite, Slade franc et droit dans ses bottes n'a pas hésité à faire part de sa déception sur l'absence du public, notamment lors de la finale de Champions Cup remportée en octobre dernier, face au Racing : ''Voir les supporters absents pour la finale européenne à Bristol était vraiment décevant [...] C'est un grand stade de près de 30 000 places, il y aurait sûrement eu de la place pour en accueillir quelques-uns mais ce n'était pas censé être le cas. Espérons que tôt ou tard, il y aura des foules pleines sans distanciation sociale, sans masques.'' Nous aussi, nous l'espérons.