Top 14 - Racing, Clermont, La Rochelle... Tous les clubs du championnat bientôt vaccinés ?

TOP 14 : le Stade Rochelais souhaite faire vacciner son effectif

Les clubs passent à l'offensive ! Contraintes de respecter un protocole de la LNR encore plus strict en vue de la fin de saison, nombre de formations du Top 14 comptent faire vacciner leur effectif. Au Racing par exemple, on apprenait en milieu de semaine que 30 personnes dont 6 joueurs avaient déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer. Le club du 92 a en effet profité du "vaccinodrome" installé dans leur enceinte de "Paris La Défense Arena" depuis lundi dernier pour profiter les doses non utilisées.

Le président de l’ASM, a lui aussi décidé de passer la seconde. "Avec le nouveau protocole qui se profile, on arrive à une grande complexité. Quand je vois que l’on envisage de faire passer trois tests PCR par semaine, et quand on en connaît le coût, je me dis que l’on marche sur la tête, expliquait Jean-Michel Guillon pour La Montagne. Au sujet de la vaccination, j’étais pour un respect des consignes établies par la Ligue. Mais mon approche a évolué avec l’accès de plus en plus large aux vaccins." Et d'autres clubs envisagent aussi de faire vacciner leur effectif. L'on pense notamment au LOU ou au RCT, qui ont déjà fait savoir leurs intentions dès lors que les doses de vaccin se retrouvant en excédent chaque jour pourront être injectées à "tous les Français sans limite d'âge", le 12 mai prochain.