Top 14. Cordero voit triple et Tuisova en mode chaud d'assaut, voici le 15 du week-end !

Ce week-end, il n'y avait pas que le Tournoi des 6 Nations à regarder ! Le Top 14 était également à l'affiche, avec de beaux matchs qui ne nous ont pas déçus. Voici les joueurs qui ont survolé les débats !

Sans les internationaux, le Top 14 a toujours des talents !

Bien que les meilleurs joueurs de notre championnat soient partis en sélection, et que la période des doublons est toujours difficile pour certains clubs de Top 14, voici une équipe qui a fière allure. Comme chaque lundi qui précède un week-end de Top 14, Midi Olympique a dévoilé son équipe-type. Celle de la 19 ème journée de Top 14 est particulièrement redoutable :

Équipe de la semaine, Top 14 1 S.Taofifeinua 2 G.Cramont 3 B.Tameifuna 4 P.Yato 5 W.Skelton 6 P.Huguet 8 U.Cassiem 7 A.Fisher 9 P.Graou 10 J.Segonds 11 S.Cordero 12 J.Tuisova 13 N.Depoortère 14 D.Niniasvili 15 B.Dulin

Quelques mentions spéciales

Parmi les 15 joueurs présents dans cette 19 ème équipe de la semaine en Top 14, certains se sont plus fait remarquer que d'autres. En effet, pour commencer, l'ailier de poche de l'UBB, Santiago Cordero, a inscrit trois essais face à l'Usap, ce qui est un exploit au rugby, et encore plus en Top 14 ! L'Argentin de Bordeaux, qui est en fin de contrat et qui ne sera pas renouvelé au terme de cette saison, prouve qu'il est encore performant et taillé pour le Top 14. Ensuite, le troisième ligne centre de l'Aviron Bayonnais, Uzair Cassiem, à une nouvelle fois marquée face à Castres, avec un bel exploit personnel. Outre cette action de grande classe, le natif de Strand en Afrique du Sud est un des piliers de l'effectif de Bayonne, et s'avère être un des numéros 8 les plus puissants de notre championnat. Cette saison, le Bayonnais de 32 ans enchaîne les feuilles de match, avec 15 titularisations en 18 rencontres. Puis, comment ne pas parler de Josua Tuisova, auteur d'une prestation de très haut niveau, une fois de plus, face au Racing 92, sa future équipe. Cette saison, le Fidjien est à 7 essais en Top 14, juste derrière Raka et Dumorthier, qui sont à 8 réalisations. Repositionné au centre du terrain, Tuisova fait davantage de dégâts qu'à l'aile, et rentre parfaitement dans le plan de jeu proposé par Xavier Garbajosa. Durant la prochaine Coupe du monde, Tuisova sera une des attractions de l'équipe des Fidjis. Pour finir, le jeune Nicolas Depoortère fêtait sa première titularisation en Top 14, lui qui est le capitaine de l'équipe de France U20. Pour une première, le jeune Bordelais n'a pas déçu, bien au contraire, il a prouvé à l'ensemble de ses coéquipiers l'étendue de son talent. Il a été l'un des grands artisans de la victoire de l'UBB face à Perpignan, au côté de Ben Tameifuna, qui figure également dans cette équipe.