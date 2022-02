Top 14. COMPOSITIONS. Toulon avec Belleau mais sans Etzebeth, Acebes sur le banc à l'USAP

Toulon reçoit l'USAP ce samedi pour le compte de la 18ème journée de Top 14 (18 heures). Découvrez les compositions concoctées par les staffs des deux formations.

Ce samedi, Toulon 13ème, reçoit l'USAP pour une confrontation que l'on pourrait grossièrement appelée le ''match de la peur''. Le RCT a vécu une semaine agitée, entre les annonces de départs de Carbonel et Etzebeth, l'arrivée la saison prochaine de Pierre Mignoni ou les rumeurs concernant Gabin Villière, Charles Ollivon, Jean-Baptiste Gros ou Waisea Nayacalevu. Bref, les pensionnaires de Mayol devront coûte que coûte s'imposer, afin d'amorcer une remontée au classement et s'offrir un petit bol d'air dans la course au maintien. Pour cette rencontre, Franck Azéma a décidé d'effectuer quelques changements par rapport à l'équipe tombeuse de l'UBB. Suspendu après son carton rouge survenu contre la formation girondine, Ryan Rebbadj est remplacé par Dorian Laborde. Anthnoy Belleau est préféré à Louis Carbonel tandis que Eben Etzebeth est absent. Gervais Cordin retrouve une place de titulaire alors que Baptiste Serin sera capitaine.

Toulon 1 Devaux 2 Étrillard 3 Brookes 4 Rebbadj 5 Alainu'uese 6 Du Preez 8 Isa 7 Lakafia 9 Serin (cap) 10 Belleau 11 Cordin 12 Laborde 13 Hériteau 14 Wainqiqolo 15 Kolbe 16 Sosene 17 Gonzalez 18 Timani 19 Roux



20 Luc 21 Carbonel 22 Danglot 23 Setiano

Du côté de l'USAP, Patrick Arlettaz envoie une équipe compétitive sur la Rade. Sawailau débutera au centre tandis que Tilsley remplace le capitaine Acebes, sur le banc ce samedi. Tom Écochard formera la charnière avec Tristan Tedder tandis que Xavier Chiocci, titulaire à gauche de la mêlée retrouvera son ancien club.