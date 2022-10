TOP 14. Penaud toujours au centre à l'ASM, l'UBB envoie l'artillerie lourde à Clermont

Samedi soir, l'ASM reçoit l'UBB pour l'un des chocs de cette 8ème journée de Top 14. Découvrez la composition des deux équipes.

3ème du Top 14 à égalité avec le Stade Français, Clermont réussit plutôt bien son début de saison. En effet, et malgré un recrutement qui pouvait soulever de nombreuses interrogations, les Jaunards répondent présents, que ce soit dans le jeu ou dans le combat. C'est donc avec un capital confiance plutôt élevé (3 victoires sur les 4 dernières rencontres) que les coéquipiers d'Arthur Iturria reçoivent ce samedi soir l'Union Bordeaux-Bègles. Déjà aligné à ce poste face à l'USAP et Toulouse, l'international Damian Penaud portera de nouveau le numéro 13 ce week-end. Accompagné par Simone au centre, l'habituel ailier du XV de France voudra certainement être décisif avec son club, avant de préparer avec les Bleus la tournée d'automne. Très en vue en ce début de championnat, Belleau sera titularisé à l'ouverture, tandis que Sébastien Bézy conduira le pack clermontois. À noter la troisième apparition de la saison de l'Argentin Delguy, qui a d'ailleurs ouvert son compteur avec l'ASM la semaine passée, face à Perpignan. Devant, l'on retrouve les tauliers Iturria (qui sera capitaine), Vahaamahina et Jedrasiak, tandis que Falgoux a été préféré à Beria. Sur le banc, les prometteurs Jauneau et Tixeront seront présents, à l'instar du jeune pilier droit Valentin Simutoga (19 ans), qui découvrira le Top 14 ce samedi.

Clermont 1 Falgoux 2 Beheregaray 3 Ojovan 4 Jedrasiak 5 Vahaamahina 6 Iturria (cap) 8 Godener 7 Van Tonder 9 Bézy 10 Belleau 11 Raka 12 Simone 13 Penaud 14 Delguy 15 Tiberghien 16 Pélissié 17 Beria 18 Lavanini 19 Tixeront



20 Jauneau 21 Plisson 22 Moala 23 Simutoga

Enfin une victoire à l'extérieur pour l'UBB ?

Si Clermont effectue un début de saison assez bon, ce n'est pas le cas de l'UBB. Demi-finaliste la saison passée, le club girondin n'arrive pas à retrouver son jeu de l'an dernier, et peine à décoller au classement (actuellement 9ème). Pas impérial à domicile (défaite face au Stade Toulousain lors de la 1ère journée), Bordeaux a surtout du mal loin de ses terres. C'est bien simple, l'UBB fait partie des 6 équipes du championnat à ne pas s'être encore imposées à l'extérieur (avec le Racing, Castres, Bayonne, Perpignan et Pau). Un constat qui n'est pas digne d'un prétendant à la victoire finale. Pour ce faire, Urios et ses hommes viennent au Michelin pour faire un coup, et lancer une vraie dynamique positive : Falatea, Vergnes-Taillefer, Lucu, Jalibert, Moefana, Buros, Uberti... Tous les joueurs sélectionnés par Fabien Galthié seront présents ce samedi, sur la pelouse de l'ASM. De même pour la recrue estivale Madosh Tambwe, qui a effectué son retour la semaine passée face au Racing 92. En revanche, Bordeaux doit toujours faire face à un problème d'effectif au poste de troisième ligne, avec les blessures de Miquel, Petti, Timu ou encore Lachaise. Pour la troisième fois de la saison, l'habituel centre Rémi Lamerat dépannera donc à ce poste. Enfin, notons sur le banc la présence de l'ancien Toulousain Zack Holmes.

Bordeaux-Bègles 1 Tameifuna 2 Lamothe 3 Falatea 4 Jolmès 5 Cazeaux 6 Marais 8 Vergnes-Taillefer 7 Diaby (cap) 9 Lucu 10 Jalibert 11 Tambwe 12 Vili 13 Moefana 14 Cordero 15 Buros 16 Dimcheff 17 Poirot 18 Douglas 19 Lamerat



20 Lesgourgues 21 Holmes 22 Uberti 23 Vaotoa