Top 14. COMPOSITIONS. Le CO avec Barlot et Hounkpatin pour aller défier l’UBB privée de Jalibert

Pour le déplacement chez le leader du championnat, le CO a mobilisé la plupart de ses cadres afin de peut-être, créer la sensation du week-end.

Invaincu en championnat depuis le 5 novembre dernier (défaite face au Stade Rochelais), l’UBB aura fort à faire face à une équipe du CO très en forme, et qui a pu faire tourner son effectif lors des dernières rencontres européennes. D’autant que de son côté, Bordeaux devra faire sans sa charnière titulaire composée de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, mais également d’autres joueurs importants comme Cameron Woki, Guido Petti ou encore Yoram Moefana. Néanmoins, Christophe Urios pourra compter sur son ailier argentin Cordero, ainsi que sur une paire de centres Lamerat-Seuteni. Devant, Poirot sera capitaine, aux côtés d’Alexandre Roumat et Jandré Marais.

Bordeaux-Bègles 1 Poirot (cap) 2 Lamothe 3 Cobilas 4 Jolmes 5 Marais 6 Roumat 8 Picamoles 7 Vergnes-Taillefer 9 Lesgourgues 10 Trinh-Duc 11 Cordero 12 Lamerat 13 Seuteni 14 Cros 15 Bielle-Biarrey 16 Maynadier 17 Paiva 18 Roussel 19 Bochaton



20 Garcia 21 Mori 22 Dubié 23 Tameifuna

TOP 14. L'Union Bordeaux-Bègles : enfin dans la cour des grands ?Chez les Castrais, la plupart des cadres seront présents ce week-end à Bordeaux : Barlot, Hounkpatin, Urdapilleta, Nakosi… Tous débuteront sur la pelouse de Chaban-Delmas. Le talonneur international sera par ailleurs le capitaine du CO. En troisième ligne, le Fidjien Raisuqe enchaîne les feuilles de match, tandis que le jeune Simon Meka connaîtra sa première titularisation en championnat. Enfin, le banc du CO sera composé d’hommes d’expériences, comme Jacquet, Delaporte, Combezeou ou encore Chilachava.

Castres 1 Walcker 2 Barlot (cap) 3 Hounkpatin 4 Hannover 5 Staniforth 6 Meka 8 Kornath 7 Raisuqe 9 Fernandez 10 Urdapilleta 11 Nakosi 12 Botitu 13 Cocagi 14 Laveau 15 Dumora 16 Ngauamo 17 De Benedittis 18 Jacquet 19 Delaporte



20 Arata 21 Combezou 22 Palis 23 Chilachava

