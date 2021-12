Top 14. COMPOSITIONS. La Rochelle avec ses Bleus pour défier le LOU !

Découvrez les compositions du choc de cette 13ème journée de Top 14, entre le Stade Rochelais et le LOU . Une rencontre qui devrait, normalement, avoir lieu.

Si cette 13ème journée de championnat semble bien moins intéressante au vu du nombre de reports (4), il ne faut pas oublier que certains matchs auront bel et bien lieu ! C'est notamment le cas de La Rochelle-Lyon, qui a pour le moment, échappé au virus. Une rencontre alléchante de haut de tableau, qui va permettre au vainqueur de grimper à la 4ème place du Top 14. L'affrontement entre ces deux cadors du championnat sera par ailleurs décalé à 21h ce lundi soir, à cause du report de Toulon-Bordeaux.

Une rencontre primordiale pour le Stade Rochelais, qui devra faire oublier sa mauvaise prestation sur la pelouse du Stade Français, lors de la dernière journée. Pour ce faire, O'Gara aligne une composition très solide devant, avec notamment Bourgarit, Atonio, Skelton ou encore Alldritt, qui sera capitaine. Les expérimentés Sazy, Vito et Sinzelle encadreront les plus jeunes, comme Boudehent ou Buliruarua, placé à l'aile. La charnière, elle, est 100% néo-zélandaise, avec Kerr-Barlow et West. Enfin, notons que le banc des Maritimes est tout aussi complet, avec la présence de Liebenberg, Popelin, Rhule ou encore Herrera.





La Rochelle 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Skelton 6 Boudehent 8 Alldritt (cap) 7 Vito 9 Kerr-Barlow 10 West 11 Favre 12 Danty 13 Sinzelle 14 Buliruarua 15 Dulin 16 Lagrange 17 Aouf 18 Lavault 19 Liebenberg



20 Berjon 21 Popelin 22 Rhule 23 Herrera

De son côté, le LOU se déplace à La Rochelle sans de nombreux cadres, comme Romain Taofifenua, Ngatai, Arnold, Couilloud ou encore Tuisova. Des absences qui laissent la place aux jeunes, comme notamment Laporte ou Parisien, qui commenceront respectivement à l'arrière et au centre. Néanmoins, Pierre Mignoni pourra compter sur quelques hommes forts, comme Dylan Cretin (capitaine du jour) ou encore Léo Berdeu, en grande forme récemment. À noter la première apparition en Top 14 pour l'ancien joueur des Saracens, Joel Kpoku. Il débutera en seconde ligne, accompagné par Mayanavanua.

Lyon 1 Taofifenua 2 Ivaldi 3 Taufete'e 4 Kpoku 5 Mayanavanua 6 Cretin (cap) 8 Fainga'a 7 Guillard 9 Pélissié 10 Berdeu 11 Niniashvili 12 Regard 13 Parisien 14 Dumortier 15 Laporte 16 Marchand 17 Rey 18 Lambey 19 Taufua



20 Rimet 21 Sopoaga 22 Mignot 23 Gomez Kodela

Top 14. Léo Berdeu (Lyon), plus qu'un jeune loup à l'ouverture