Top 14. COMPOSITIONS. Castres avec ses cadres, le LOU avec sa charnière Couilloud-Berdeu

Découvrez les compositions du Castres Olympique et de Lyon, qui s'affrontent ce week-end pour le compte de la 18 ème journée du championnat.

Ce week-end, le Castres Olympique (4ème avec 45 points) reçoit le LOU (3ème avec 48 points) pour ce qui est à coup sûr le choc de cette 18 ème journée. Car même si ces deux formations ne sont pas les plus clinquantes, elles restent néanmoins redoutables, et font parties des favorites pour le titre final. Le CO, qui compte bien rester invaincu à domicile, a décidé d'aligner ses cadres : Barlot, Hounkpatin, Staniforth, Urdapilleta ou encore Nakosi, tous seront sur la pelouse de Pierre-Fabre. Le jeune Arata sera à la mêlée, tandis que la troisième ligne sera composée de Delaporte, Kafatolu et Ben-Nicholas. Sur le banc, on retrouve beaucoup d'expérience, avec notamment Jacquet, Dumora ou encore Chilachava.

RUGBY. Challenge Cup. Et si le vrai favori était... le Castres Olympique !

Castres Olympique 1 De Benedittis 2 Barlot (cap) 3 Hounkpatin 4 Vanverberghe 5 Staniforth 6 Kafatolu 8 Ben-Nicholas 7 Delaporte 9 Arata 10 Urdapilleta 11 Nakosi 12 Cocagi 13 Combezou 14 Laveau 15 Palis 16 Humbert 17 Walcker 18 Jacquet 19 Raisuqe



20 Fernandez 21 Dumora 22 Zeghdar 23 Chilachava

De son côté, Lyon veut enchaîner une cinquième victoire de rang en championnat, face à un concurrent direct pour les places qualificatives. Pierre Mignoni pourra notamment compter sur le retour de sa charnière titulaire, composée de Couilloud et de Berdeu. Les deux Français seront alignés, à l'inverse de Demba Bamba et Romain Taofifenua, tous deux "protégés" durant cette journée. Regard et Tuisova seront titularisés au centre, tandis qu'Arnold retrouve une place à l'aile. Devant, Taufua sera le capitaine du LOU. Le Néo-zélandais sera entouré par Lambey et Fainga'a. Enfin, le banc lyonnais comporte notamment Doussain, Sopoaga, Taofifenua et Barassi.





TRANSFERT. TOP 14. Xavier Garbajosa futur entraîneur de Lyon selon Midi Olympique

Lyon 1 Rey 2 Ivaldi 3 Gomez Kodela 4 Guillard 5 Mayanavanu 6 Fainga'a 8 Taufua (cap) 7 Lambey 9 Couilloud 10 Berdeu 11 Dumortier 12 Regard 13 Tuisova 14 Arnold 15 Laporte 16 Charcosset 17 Taofifenua 18 Kane 19 Falcoz



20 Doussain 21 Sopoaga 22 Barassi 23 Kaabèche