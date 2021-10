TOP 14. COMPOSITION. Vincent, Dulin, Bourgarit, etc. Pluie d’internationaux pour MHR - Stade Rochelais !

Les deux formations évoluent dans une dynamique similaire. Remplies d’ambitions, elles doivent désormais prouver !

Avec une victoire de chaque côté, les deux formations semblent en difficulté au vu du classement global en Top 14. Pourtant, les deux formations ont des ressources à faire valoir. Rochelais et Cistes ont le malheur d’avoir déjà rencontré le leader toulousain, toujours invaincu en ce début de championnat. Mais ne vous fiez pas seulement aux chiffres. Avec des défaites respectives sur les scores de 16-20, à Marcel Deflandre, et 15-17, au GGL Stadium, elles ont échoué de peu à avoir la peau du champion en titre ! VIDEO. TOP 14. Mode sécateur activé, Doumayrou découpe Arnold !

Avec des Maritimes à 7 et des Montpelliérains à 8 unités, l’équipe victorieuse ce week-end fera une bonne affaire au plan comptable. Seulement 5 points séparent le dauphin racingman du 12ᵉ rochelais à la veille de cette cinquième journée. L’occasion parfaite de prendre une option sur les premières esquisses d’un éventuel peloton de tête en ce début de championnat. Les vice-champions de France emmenés par l’arrière du XV de France Brice Dulin sauront donc bienheureux de remporter leur première victoire à l’extérieur de la saison. Jonathan Danty connait sa seconde feuille de match cette saison. De leur côté, les coéquipiers de Geoffrey Doumayrou ont tout intérêt à remettre l’église au centre du village avec une victoire. Ce qui ferait deux victoires, deux défaites et un nul en ce début de saison côté Cistes. Ils présentent notamment un beau triangle arrière 100% Bleus avec Rattez, Vincent et Bouthier.

Montpellier Hérault Rugby 1 Fichten 2 Maurouard 3 Lamositele 4 Verhaeghe 5 Chalureau 6 Ouedraogo cap. 8 Mercer 7 Bécognée 9 Doan 10 Garbisi 11 Serfontein 12 Doumayrou 13 Rattez 14 Vincent 15 Bouthier 16 Giudicelli 17 Forletta 18 Van Rensburg 19 Dakuwaqa



20 Foursans 21 Tisseron 22 Camara 23 Haouas

Stade Rochelais 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Picquette 6 Bourdeau 8 Alldritt cap. 7 Gourdon 9 Kerr-Barlow 10 Popelin 11 Rhule 12 Botia 13 Buliruarua 14 Favre 15 Dulin 16 Matu'u 17 Priso 18 Lavault 19 Boudehent



20 Le Bail 21 Leyds 22 Danty 23 Papidze