VIDEO. TOP 14. Mode sécateur activé, Doumayrou découpe Arnold !

Malgré la défaite Geoffrey Doumayrou a livré une prestation XXL face à Toulouse. Il a notamment découpé le géant toulousain, Rory Arnold.

Au Rugby, on aime se dire que le gabarit ne joue pas tant que ça. Même en défense, le courage et la technique sont la clef de tout bon plaquage. En tout cas, ce n’est pas Geoffrey Doumayrou qui va dire le contraire. Lors de la rencontre entre le Stade Toulousain et le MHR, les cistes semblent en difficulté sur une action toulousaine amorcée par Dupont. Une fois rentré dans les 22 mètres adverses, le cuir va dans les mains de Richie Arnold qui cherche à la remettre intérieur pour son frère, alors à quelques mètres de la terre promise. Un scénario qui a fait bondir les supporters toulousains de leur canapé, voyant déjà l’un des jumeaux aller à dame. C’était sans compter sur l’intervention de l’international français qui découpe le seconde ligne. Pourtant, 22 centimètres et quelques bons kilos séparent les gabarits des deux hommes.

Durant la partie, d’autres beaux plaquages ont eu lieu et les défenses se sont montrées particulièrement impliquées des deux côtés. Pour s’en rendre compte, voici une vidéo qui retrace les différents câlins musclés aperçus dans l’Hérault hier.