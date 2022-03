TOP 14. COMPOSITION. Castres avec Nakosi et Botitu pour recevoir Montpellier

Pour cette 20ème journée du Top 14, le Castres Olympique reçoit le MHR, invaincu en championnat depuis 10 rencontres. Découvrez ici les compositions des deux équipes.

L’un des chocs de cette journée. Le Castres Olympique, 5ème au classement, reçoit le dauphin de l’UBB, Montpellier, invaincu depuis près de 5 mois en championnat. Pour ce faire, le staff tarnais a fait tourner. Hounkpatin, Staniforth, Raisuqe, Nakosi, Botitu sont présent pour défier le dauphin montpelliérain. Loïc Jacquet sera par ailleurs capitaine. Les expérimentés Urdapilleta et Dumora seront titulaires, à l’inverse de Palis et Vanverberghe, blessés. Enfin, le banc du CO est composé du jeune demi de mêlée Arata, ainsi que de Combezou, Walcker et Babillot.

Castres Olympique 1 De Benedittis 2 Ngauamo 3 Hounkpatin 4 Jacquet (cap) 5 Staniforth 6 De Crespigny 8 Delaporte 7 Raisuqe 9 Fernandez 10 Urdapilleta 11 Nakosi 12 Cocagi 13 Botitu 14 Zeghdar 15 Dumora 16 Barlot 17 Walcker 18 Pieterse 19 Babillot



20 Arata 21 Combezou 22 Larregain 23 Chilachava

De son côté, le MHR devra faire sans sa charnière sud-africaine titulaire Reinach-Pollard, indisponible pour cette rencontre. Les jeunes Aprasidze et Foursans-Bourdette prendront donc le relais. Les internationaux Nariashvili, Reilhac et Haouas seront tous titulaires, à l’inverse de Willemse qui est protégé par le XV de France. Florian Verhaeghe sera capitaine, accompagné de Capelli en seconde ligne. Les solides Bécognée, Tauleigne et Dakuwaqa formeront la troisième ligne, tandis que Giudicelli est aligné au poste de talonneur. À noter le gros banc du MHR, composé de Maurouard, Galletier et Bouthier.





Montpellier 1 Nariashvili 2 Giudicelli 3 Haouas 4 Verhaeghe (cap) 5 Capelli 6 Bécognée 8 Tauleigne 7 Dakuwaqa 9 Aprasidze 10 Foursans-Bourdette 11 Lucas 12 Darmon 13 Reilhac 14 Ngandebe 15 Tisseron 16 Maurouard 17 Rodgers 18 Duguid 19 Van Rensburg



20 Eymeri 21 Galletier 22 Bouthier 23 Lamositele

