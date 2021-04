Top 14. COMPO. Le Stade Toulousain avec ses internationaux, Fickou sur le banc du Racing !

Pour la venue du Racing, Ugo Mola a concocté une équipe des plus solides, alignant notamment Baille, Dupont ou Ntamack. En face, Gaël Fickou sera sur le banc.

RACING 92. Gaël Fickou ne jouera pas contre le Stade Français Paris, assure TraversC'est LE choc de cette 22ème journée de Top 14 ! Ce samedi à 21h05, le Stade Toulousain (1er) d'Antoine Dupont reçoit le Racing (3ème) de Gaël Fickou. De Gaël Fickou, oui, vous avez bien lu. Car comme vous le savez, le trois-quart centre international ne terminera pas la saison sous les couleurs du Stade Français, mais bien sous celles du voisin des Hauts-de-Seine... L'annonce a déjà assez fait débat.

Toujours est-il que pour l'occasion, les Rouges et Noirs vont pouvoir compter sur le retour de leurs forces vives après la courte défaite à Castres la semaine dernière (26 à 24). Ainsi Ugo Mola aligne cette fois une équipe colossale, au sein de laquelle Dupont et Ntamack formeront la charnière, Baille, Mauvaka et Faumuina la 1ère ligne, ou encore Arnold et Tekori la 2ème. À noter également le retour du rugueux Rynhardt Elstadt en 6, lui qui était écarté du terrain depuis plusieurs semaines à cause notamment de problèmes administratifs.

Nom_Equipe 1 Baille 2 Mauvaka 3 Faumuina 4 Ri. Arnold 5 Tekori 6 Elstadt 8 Miquel 7 Cros 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Fouyssac 13 Holmes 14 Huget 15 Médard 16 Marchand 17 Neti 18 Ro. Arnold 19 Tolofua



20 Germain 21 Mallia 22 Kolbe 23 Ainu'u

En face, les Franciliens viendront avec une équipe jeune dans l'ensemble, mais pas en touriste non plus, puisque Lolo Travers fait débuter des garçons comme Donnacha Ryan en numéro 5, Wenceslas Lauret en 6 ou encore Simon Zebo à l'arrière. En outre, la paire de centre sera inédite et composée de Laborde et Beale, quand Donovan Taofifenua sera titulaire sur l'aile droite. Gaël Fickou, lui, retrouvera son ancienne formation puisqu'il sera sur le banc du Racing, pour sa première apparition avec le club du 92.