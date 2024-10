TOP 14. Comment, sans recruter, le Stade Toulousain a-t-il déjà assuré son avenir en numéro 8 ?

Une superstar en numéro 8 pour Toulouse ? Pour quoi faire ? La relève est déjà assurée avec Ntamack et Castro-Ferreira.

L’an dernier, la rumeur avait pris une petite ampleur au moment où Ardie Savea annonçait "j’adorerais jouer avec Antoine Dupont. À Toulouse ? Ça serait génial !"

Le Stade Toulousain allait-il écouter l’appel du pied du numéro 8 des All Blacks et tenter de le faire venir sur les bords de la Garonne ? Depuis, Savea s’est engagé avec les Moana Pasifika et a réglé la question.

Mais il est vrai que depuis 3 ans, Toulouse n’a jamais remplacé Jerome Kaino par un joueur du même profil. Il n’a pas non plus pallié le départ de Selevasio Tolofua en 2023 par un numéro 8, même si Léo Banos est arrivé cette année. D’ailleurs, il est probablement le seul club de l’élite à ne compter aucun troisième ligne centre de formation parmi ses contrats professionnels.

La raison ? Elle est que si Alexandre Roumat, qui enchaîne comme un forcené (64 matchs sur 76 possibles depuis 2022), s’est trouvé une vocation depuis son arrivée dans la ville rose à ce poste, la relève s’annonce grandiose, aussi. En premier lieu avec Mathis Castro-Ferreira, révélation de la saison dernière et auteur de 9 essais en 15 matchs de Top 14, à 20 ans, pour sa première saison chez les pros.

Absent depuis la reprise a cause d’une fracture au visage et d’une opération, il devrait néanmoins reprendre courant octobre et apporter tout son sens du timing, du placement et sa capacité à breaker.

Un temps que l’autre jeune numéro 8 du club, Théo Ntamack (22 ans) met à profit pour glaner du temps de jeu. Freiné par les blessures la saison passée, il réalise un début d’exercice 2024/2025 très intéressant.

Auteur d’un essai plein de gaz et d’à propos contre Vannes, puis titulaire à Montpellier, il fut à nouveau très à son avantage face à Castres, samedi dernier. Et s’il ne put empêcher la défaite des siens dans le derby, il fut probablement le meilleur stadiste sur la pelouse.

Toujours avec cette capacité à porter le ballon, attaquer les espaces et donc être dans l’avancée et faire jouer après lui. De son match à Castres, on retiendra d’ailleurs son franchissement net en seconde période ainsi que ses 3 offloads, record de la rencontre.

En ce qui concerne les jeunes, c’est dur car Mathis (Castro Ferreira) et Tété (Ntamack) sont de très bons joueurs mais… (il réfléchit), Matthis est souvent au bon moment au bon endroit, donc je vais dire judicieux, sens du timing. Il est toujours bien placé pour marquer ou faire la différence. Et Théo je dirai explosivité. C’est un mec qui va ultra vite. Soit explosivité, soit jeu au contact. - Roumat pour La Dépêche

De là à prendre plus d’ampleur dans le groupe cette saison ? Il se peut. Avec le retour d’Anthony Jelonch qui peut également y dépanner, Toulouse ne devrait en tous cas pas être dépourvu, même quand la bise sera venue…

