TOP 14. Comment la tournée d'automne a décimé la ligne de 3/4 de Toulon ?

Le RCT ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu, quand la tournée d'automne fut venue. Trois arrières majeurs de l'équipe manquent à l'appel.

Qui dit rugby professionnel dit relations employeur/employé, et dit donc intêrets divergents entre un club et une sélection, par exemple. Comme toujours à chaque fois qu'un joueur part donc accomplir son devoir de citoyen, ses entraîneurs sont - normalement - contents pour lui mais toujours quelque peu inquiets. Sur le fait que son international manquera probablement plusieurs journées de Top 14 (coucou Toulouse), pour parler du principal championnat hexagonal, mais aussi concernant les potentiels risques de blessure et autres suspensions. On l'a notamment vu du côté des Bleus face à l'Afrique du Sud où, sanctionné d'un carton rouge, Antoine Dupont a été suspendu 4 semaines et loupera donc les 3 prochaines échéances avec le Stade Toulousain, dont deux en Champions Cup.

Mais pire que les Stadistes, qui ont également perdu Cyril Baille mais possèdent un vivier unique en France, un autre club rouge et noir va lui payer de lourds frais de la tournée de novembre lors des prochaines semaines. Parce que les absences auxquelles il devra faire face concernent ceux qui sont probablement ses facteurs X : d'abord Cheslin Kolbe, vous le savez, est sorti touché à la cuisse face à l'Italie samedi dernier. Souffre-t-il d'une déchirure à l'ischio-jambier ou d'une simple élongation ? Pour l'heure, rien n'a été indiqué là-dessus mais les premières images n'auguraient rien de bon. Le lutin sud-africain est d'ores et déjà forfait pour le déplacement au Stade Français ce samedi.

Comme c'est également le cas pour Waisea, sorti blessé face aux Barbarians Français le week-end dernier. Tout de suite, on avait vu le staff fidjien lui poser de la glace sur le genou ; et pour cause, le centre aux 33 sélections (13 essais) devrait être absent pendant 6 semaines, selon certaines sources. Un gros coup dur tant l'ancien parisien constitue l'un des principales armes offensives du club. Et ce n'est pas tout. En effet, son compère du centre Duncan Paia'aua manquera lui les 3 prochaines rencontres du RCT. Sanctionné d'un carton rouge en toute fin de partie face à la Géorgie, l'international samoan privera d'un titulaire supplémentaire le club varois. Ce qui met en difficulté ce dernier, qui va à nouveau se retrouver démuni au milieu du terrain, comme en début de saison. Lui qui on le rappelle, n'a pu aligner en moyenne ces 3 joueurs qu'à 5 reprises chacun depuis le début de l'exercice en cours. Famélique...