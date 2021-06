Top 14. Combien de supporters seront autorisés pour les barrages ce week-end ?

Place aux phases finales du Top 14 avec des barrages qui s'annoncent spectaculaires et électriques. Sans oublier l'access match entre voisins basques.

PROGRAMME TV. Barrages, Premiership, NRL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce week-end, les matchs de rugby seront placés sous le signe des derbys (Racing 92-Stade Français Paris et Biarritz-Bayonne). Des matchs qui sont de natures très électriques, et qui le seront d’autant plus au vu de l’enjeu, et du nombre de places disponibles… Pour l’Access match, qui s’annonce déjà chaud bouillant entre Biarritz et Bayonne, la jauge de spectateurs est annoncée à 5 000 personnes. 734 places pour Bayonne, 4 162 pour Biarritz et 104 pour la Ligue Nationale de Rugby comme nous l'apprend France Bleu. "Cette répartition 85/15% en faveur du club qui reçoit est le résultat d'un vote effectué en comité à la Ligue."

Le match se disputant à Aguilera, seuls 734 billets seront disponibles pour les Bayonnais. Mais même parmi ces derniers, seulement 434 places seront disponibles pour les abonnés via la billetterie. Les 300 autres seront destinées aux partenaires du club en visite. À noter que les supporters devront logiquement se munir d’un justificatif de vaccination ou d’un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant la rencontre. Pour compenser le manque de places à Aguilera, la ville de Bayonne prévoit déjà une fan zone dans le stade Jean-Dauger. Quant aux conditions et au nombre de places, la municipalité de Bayonne devrait pouvoir nous éclaircir dans la journée. Top 14. La présence de supporters dans les tribunes malgré le couvre-feu choque les réseaux sociauxConcernant le derby parisien, pour l’heure, aucune information concernant la billetterie. Concernant l’autre barrage entre Clermont et Bordeaux (samedi à 21h), le club auvergnat devrait disposer de 15% des 5 000 places ouvertes, selon La Montagne. Clermont devra donc distribuer 700 places entre partenaires et supporters. Un atout supplémentaire pour l’ASM, quand on connait la passion du public montferrandais.