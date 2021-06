PROGRAMME TV. Barrages, Premiership, NRL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La saison de Top 14 2020/2021 arrive progressivement à son terme. Places aux barrages avant de basculer sur les demies.

Top 14. Qualification, maintien, barrages, tout ce qu'il faut savoir après la 26e journéeLes vacances approches pour les joueurs et joueuses. Mais il y a encore un dernier coup de collier à donner avant d'aller boire une bonne bière (avec modération) autour de la piscine. Le mois de juin, c'est le temps des phases finales. Mais tous les championnats n'en sont pas encore au même point. En Top 14, on joue les barrages pour déterminer les qualifiés pour les demies. On est déjà à ce stade chez les féminines tandis qu'en Premiership et en NRL, la saison régulière n'est pas encore bouclée.

Jeudi

State of Origin - New South Wales Blues / Queensland Maroons, 11h sur Bein Sport 2

Vendredi

NRL - Manly-Warringah Sea Eagles / North Queensland Cowboys, 10h sur Bein Sport 2

Barrages Top 14 : Racing 92 vs Stade Français, 20h45 sur Canal +

Samedi

NRL - South Sydney Rabbitohs / Newcastle Knights, 9h30 sur Bein Sport 2

Premiership : Exeter Chiefs / Sale Sharks, 16h sur RMC 1

Premiership : Harlequins / Newcastle, 16h sur RMC 2

France féminin Elite 1 : Demi-finale. Blagnac / Toulouse, 16h50 sur Eurosport 2

Access Match Top 14 : Bayonne vs Biarritz, 17H30 sur Canal +

Barrages Top 14 : UBB vs Clermont, 20h45 sur Canal +

Dimanche