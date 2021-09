TOP 14. Clermont sort victorieux du duel des vaincus face à La Rochelle !

Ce samedi à 21h, le Top 14 nous offrait une affiche à l’enjeu inhabituel : savoir qui de Clermont ou La Rochelle pointerait toujours à 0 victoire ce dimanche.

Ils étaient quatre, ils ne sont plus que trois. Trois clubs à ne présenter toujours aucune victoire au lever du soleil ce dimanche 19 septembre. Ce week-end de Top 14 nous offre la possibilité de réduire ce nombre, les écuries concernés s’affrontant entre elles à l’occasion. Si la rencontre entre Toulon et Paris nous donnera une réponse définitive, le premier verdict est tombé hier ! Dans une arène auvergnate aussi bouillante dans les tribunes que trempée sur le terrain, les Clermontois se sont imposés face aux Rochelais par le plus petit des écarts. Score final : 23-22.

Top 14. Le Stade Rochelais et Clermont jouent-ils déjà gros ce week-end ?

De l’Auvergne à la Charente-Maritime, les nerfs ont dû être mis à rude épreuve. Si les conditions climatiques n’étaient pas au mieux, elles n’ont pas endigué le suspens. Bien loin de là ! Avec une pénalité de Camille Lopez à quelques secondes du terme, Clermont sécurise la victoire. Du côté rochelais, on s’offre le bonus offensif avec une interception dans les arrêts de jeu qui permet à Haddad d’inscrire le seul essai maritime du match. En difficulté dans au poste d’ouvreur sur les deux premières journées, les jaunes et noirs pourront aussi féliciter la bonne performance au pied de Jules Plisson. L’ancien Parisien inscrit à lui seul 17 des 22 points rochelais.

Avec cette victoire, Jono Gibbes connait sa première victoire de son mandat auvergnat. Un résultat analysé par le capitaine Sébastien Vahaamahina pour Rugbyrama : “Les Rochelais étaient dans la même situation que nous avant ce match et au vu de la météo, on se doutait que la rencontre se jouerait essentiellement devant. Il y a eu un gros combat pendant 80 minutes et finalement, ce sont quatre bons points pour nous. [...] Les Rochelais avaient de gros porteurs que nous avons identifiés, nous avons réussi à les stopper. Il n’y a pas de recette miracle, mais je crois que par rapport à la semaine dernière, il y a déjà eu une amélioration dans notre communication entre nous. Cela a grandement contribué dans notre solidarité sur ces séquences défensives.”